美智庫踢爆 華為藉白手套取得台積200萬個晶片

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）報告踢爆，被美國列入實體清單的中國科技巨頭華為，透過空殼公司取得逾二百萬個台積電生產的人工智慧（AI）晶片。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）報告踢爆，被美國列入實體清單的中國科技巨頭華為，透過空殼公司取得逾二百萬個台積電生產的人工智慧（AI）晶片，同時囤積了足以供應逾一年使用的高頻寬記憶體（HBM）。

指台灣官員坦承晶片「最終流入華為」

報告說，華為透過空殼公司欺騙生產為數龐大的華為昇騰（Ascend）910B晶片，這些晶片皆違反美國出口管制。一名台灣官員坦承，這些晶片「最終流入華為手中」。據悉，台積電生產超過二百萬個昇騰910邏輯裸晶，這些裸晶足以製造一百萬個昇騰910C晶片；而每兩個910B裸晶與HBM結合封裝，將成為一個910C晶片，業界人士說，約七十五％的910C通過先進封裝程序。

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中芯因美出口管制 陷入20％低良率

但即使華為擁有超過二百萬個台積電生產的910B邏輯裸晶，也需足夠的HBM才能整合生產一百萬個910C。報告說，在美國禁令出爐前，華為加大囤貨力道，最主要方式也是透過空殼公司，向三星電子採購。

報告還說，華為的AI晶片製造夥伴中芯國際因美國與盟友的出口管制，陷入約二十％低良率，以及月產僅二萬片七奈米晶圓的困境，中芯在七奈米以下先進製程的發展面臨突破上的困難與不確定性。

中芯上海SN二廠是目前中國七奈米邏輯晶片唯一產線。由於美國的出口管制，中芯缺乏沉積、蝕刻、檢測半導體製造設備，不過也傳出華為將庫存的美國製設備，從芯恩、鵬新旭和華為東莞晶圓廠轉移到中芯國際SN二廠。

業內人士說，芯恩、鵬新旭和華為東莞晶圓廠均能合法採購中芯所需的蝕刻、沉積和檢測設備。但芯恩及鵬新旭沒有足夠的客戶來使用他們購買的所有設備，因此其中一些設備從未在他們的晶圓廠實際運轉；他們購買這些設備是為了儲備設備，以因應未來的出口管制。消息人士將此描述為「趁還能買盡量囤」策略，兩家公司已將設備出售中芯。

報告說，中長期而言，華為正積極致力於生產艾司摩爾極紫外光機（EUV）的國產替代品。華為目前擁有兩個半導體製造設備工具研發中心，並從台積電、英特爾、艾司摩爾、美光、應材、科林、科磊等企業挖角。

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