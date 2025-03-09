都市地價指數連14漲 12縣市連漲11期

內政部發布最新一期的都市地價指數已連漲14期，且有12個縣市已連漲11期。 （資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕房價、房租以及地價攜手齊漲。根據內政部發布最新一期的都市地價指數，第六十三期全國都市地價總指數為一○五．四一、期漲二．五八％，已連漲十四期，最新一期漲幅更創約七年來最大，且有十二個縣市已連漲十一期。

房產業者指出，都市地價總指數功用類似「土地物價」，以二○二三年三月三十一日為基期一○○，若期漲跌幅在一％以內屬於微幅波動，超過一％是明顯波動。

請繼續往下閱讀...

六都期漲幅全數逾2％ 高市漲4.55％最多

觀察六都地價總指數期漲幅全數逾二％，又以高雄市最大、約四．五五％，第二是新北市約三．五一％，第三是台北市約二．五七％，第四至第六依序為桃園市的二．四一％、台南市的二．一六％及台中市的二．○二％。以二十二縣市總指數來看，十三個縣市期漲幅超過一％，六都以外則以新竹縣期漲幅最大、約一．八二％。

另住宅、商業及工業等各分區地價指數期漲幅全數逾二％，又以住宅區漲幅最大、約二．六五％。其中住宅區期漲幅超過二％的主要集中在六都，也以高雄市期漲幅最大、約四．七三％；商業區指數期漲幅逾二％縣市有台北市、新北市、桃園市、台南市及高雄市等五都，也是高雄市漲幅最大、約四．五七％；工業區期漲幅除台中市以外，其他五都均超過二％。

高達十二個縣市至少連漲十一期，且全國三六八個鄉鎮市區中，有三十七個期漲幅超過三％，主要集中在新北市、高雄市，尤其高雄市有二十個行政區漲幅超過三％，新北市則有十二個。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法