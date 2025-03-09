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26年來首見！ 各縣市公告現值逾市價9成

2025/03/09 05:30

全國22縣市今年公告土地現值全都逾市價9成，近26年來第一次發生 。（資料照）全國22縣市今年公告土地現值全都逾市價9成，近26年來第一次發生 。（資料照）

北市連4年達100％ 全國達93.31％

〔記者徐義平／台北報導〕二十六年來首見！全國二十二縣市今年公告土地現值占一般正常交易價格（市價）全數突破九成，台北市更連續四年達到一○○％；若以全國公告現值占市價比重來看，自二○一六年以來連續十年突破九成，今年度更達九十三．三一％，再創歷年最高。

內政部地政司每年度彙整各縣市統計區段內的土地交易價格，並取用「中位數」當作該年度的一般正常交易價格。二○○○年時，全國公告現值占市價僅五十八．四五％，二○一六年突破九成，二○二四、二○二五年連續二年突破九十三％。

六都以台北市最高、達一○○％，其次是桃園市約九十二％、新北市約九十一．二％，之後依序為台南市九十一％、台中市九十．八三％、高雄市九十．七二％。

房市專家何世昌觀察，近幾年雙北市調整公告土地現值或公告地價，累計漲幅與房價漲幅相當接近，而中南部縣市公告現值累計漲幅落後房價漲幅較為明顯；調高稅賦不見得可抑制房價，但卻能實現稅賦公平，但缺點是稅賦可能轉嫁。

近10年最大漲幅落在新竹縣市

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，公告土地現值主要作為土地移轉的稅基，而今年公告現值與市價差距拉升幅度最大的是金門縣、新竹市，都超過二個百分點，其次為彰化縣、台南市的○．八九、○．七六個百分點；近十年最大幅度落在新竹縣、市，代表地方產業拉動地價成本上漲，也顯示地方政府落實地方建設財源的基本態度。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，官方統計的公告土地現值與「真實市價」還是有相當落差，尤其都會化越高的區域越為明顯，因統計採取中位數價格來計算，與市場真實感受還是有差距。

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