再生水供不應求 再加10座廠

國內工業用水大戶擴大使用再生水，再生水廠也由原規劃的6座增加到16座。（資料照）

官員︰成本高 難普及一般企業

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣在二○二○年到二○二一年歷經「百年大旱」挑戰，政府除了針對一七○○家用水大戶開徵耗水費，也要求工業用水大戶擴大使用再生水，再生水廠也由原規劃的六座增加到十六座。但官員坦言，因再生水成本較高，若水價長期偏低，再生水難以普及至其他企業。

我國近十年的工業用水每年約六到六．五億度，最近三年都維持在六．○五億度；主要原因除了開徵耗水費外，去年二月「開發單位使用再生水辦法」上路，規定每日用水超過二萬度的工業大戶，在擴建舊廠、新建廠時，至少要使用五成再生水，因而抵銷近年工業用水成長。

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官員分析，因再生水供不應求，再生水廠從原規劃的六座增加到十六座，估計每日產水六十三．四萬噸，現已完成桃北廠、水湳廠、永康廠、安平廠、鳳山廠、臨海廠等六座，每日產水量十六．四萬噸，未來還要興建十座。

再生水占工業用水比重，二○二三年僅占五．○五％，今年預估達九．六％。台積電規劃二○三○年台灣廠的再生水使用比例要達六十％，但國內第一個大量使用再生水的是中鋼，再生水占中鋼每日補充用水量比率逼近六成，續創新高，近三年自來水使用量從二七八四萬噸降到一八六二萬噸，減幅達三成。

官員表示，國內工業用水每度售價約十一元，而耗水費費率每度三元，共計十四元，但再生水價格約二十到三十元，相差快一半，因此拉高國內水價、縮短價差，才能增加一般業者使用再生水的意願。

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