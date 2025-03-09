民生電價改革》空屋底度擬調高 330度以下不凍漲

電價審議會將在3月底召開，決定4月新電價。（資料照）

至少每度2到3元 拉近成本距離

〔記者林菁樺／台北報導〕電價審議會將在三月底召開，決定四月新電價，因產業電價連番調漲後，已逼近天花板，台電主要鎖定三三○度以下的民生住宅用電，盼不再凍漲，至少回到二十年前每度二到三元，拉近與成本的距離，也有助節電；另空屋「底度」計價也擬改革，目前每月以「二十度」為收費標準，若可倍增，一年能挹注近六億元。

電價審議會前會將召開三場，首場擬於十七日登場，去年歷經二波調漲，但平均售價仍低於成本；因台電苦等不到撥補，今年若電價凍漲，將再虧四五○至五百億元，年底累虧將逼近四七○○億元；還有另一難題是，台灣中油連三個月調漲電業氣價，累計漲幅七．五％，台電購氣要多付二百億元。

請繼續往下閱讀...

我國約有一三四○萬戶住宅用戶，採用六段累進電價級距，第一與第二段在三三○度以下，單價是一．六八元、二．四五元，與平均單價三．七一元有一大距離，「賣一度就虧一元」。

回顧一九八六年時每度電價要二．四元，後陸續調降，到二○一五年更降到低於二元，因電價不再齊頭式調整，三三○度以下長期凍漲，學者認為不合理，應適度回歸成本；台電此次盼能讓低電價調回至少二十年前水準，第一段拉回到二元以上、第二段回到三元，漲幅約二十五％。

空屋底度調為40度 增6億收入

至於低度使用住宅、即俗稱的空屋，目前底度為二十度，未超過也是以二十度收費，台電認為偏低，傾向調為四十度，收入可增六億元，但此涉及費率，需報部同意。台電表示，可在電價審議會討論或脫鉤處理，盼盡速改革。

至於產業電價連四次調整後，平均漲幅超過六成，而超級特大戶的台積電更因「多用多繳」，漲幅逾七成。雖產業電價是台電主要收入來源，但調整多次後，產業電價平均單價四．二九元，逼近天花板的「韓國電價」，鋼鐵業、陶瓷公會等連番哀號，預料調幅將有限。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法