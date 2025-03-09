千億撥補渺茫 財務壓力沉重 台電擬追討1100億離島補貼

台電最新累積虧損達4326億元，有意依法追討25年來因配合「離島建設條例」而補貼的售電虧損，總額上看1100億元。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電爭取一千億元預算撥補希望渺茫，電價審議會本月底召開，台電最新累積虧損達四三二六億元，財務壓力沉重；據透露，台電有意依法追討二十五年來因配合「離島建設條例」而補貼的售電虧損，總額上看一一○○億元。

配合離島建設條例 每年約虧50億

離島因燒柴油、重油來發電，澎湖每度電成本約六到七元，金門、馬祖更超過十元，台電每年約吸收四十到五十億元虧損，近年因汰換機組、售電成本上升，虧損擴大到六十億元。

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「離島建設條例」二○○○年通過，第十四條規定，政府應補貼台電離島電價與成本間的價差；立法初期因台電有盈餘，當時行政院認為盈餘繳庫還要拿出來，「是同一個口袋」，乾脆由台電吸收，但二十五年來離島售電虧損已逾一一○○億元。

台電追討是「於法有據」，若未來有盈餘可再上繳國庫，除可挹注已歸零的「電價平穩準備」，還可抑制電價漲幅、減緩物價衝擊。

官員表示，離島建設基金由國發會主管，需由台電向經濟部正式提出，再轉至國發會、行政院。國發會近期已初步探詢意見，經濟部也表態支持，但得考量離島建設基金的財務狀況，是一次性撥補、分年撥補或未來逐年撥補等，都要再討論。

台電補貼離島售電虧損逾千億元，占其累虧約二十五％，若行政院同意，可透過今年預算追加方式搶救台電財務；事實上，過去楊瓊瓔等多名藍營立委就主張「一條歸一條」，台電期盼在野黨立委能堅持初衷，協助台電渡過難關。

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