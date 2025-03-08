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營收獲利速報》廣達2月營收年增78% 創歷史次高

2025/03/08 05:30

廣達2月營收1505.65億元，月增5.6%、年增78.6%。（資料照）（記者方韋傑攝）廣達2月營收1505.65億元，月增5.6%、年增78.6%。（資料照）（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠廣達（2382）受惠於輝達GB200伺服器出貨，2月營收1505.65億元，月增5%、年增78%，創下歷史同期新高、歷年單月次高佳績，今年前2月營收2930.71億元，年增86%，廣達因應美系客戶強勁需求，將繼續擴大美國加州、田納西州據點的營運規模。

廣達今年資本支出150至160億元，年增7.14%至14.28%，主要用於開發AI新品、招募人才，以及擴建旗下產能等事宜，儘管美國關稅政策衝擊全球資通訊產業鏈，不過，由於廣達已具備擴產用地，不需要從零開始，因此影響相對較小，公司管理階層看好GB200伺服器會在第2季放量。

玉晶光去年EPS38.35元 配息18元

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭大廠玉晶光（3406）昨公告2月營收13.89億元，月減31.8%、年增4.6%；前2月累計營收34.28億元、年增4.6%。玉晶光表示，2月營收月減年增主因是配合客戶需求，且看3月客戶需求增加，不過最終仍視實際生產與出貨狀況而定。玉晶光昨同步公告去年財報，每股稅後盈餘為38.35元，每股擬配發現金股利18元。

玉晶光董事長陳天慶日前表示，今年智慧型手機機種增加，且今年各品牌都聚焦薄型手機，鏡頭生產難度也持續提升，有利於玉晶光，也看好機器人、VR（虛擬實境）裝置商機持續；法人則認為，今年蘋果（Apple）有望推出多款新機，加上鏡頭升級趨勢持續，有利於蘋果鏡頭供應鏈。

東陽去年EPS7.4元創新高 配息5.3元

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車零組件廠東陽（1319）昨董事會通過去年財報，稅後淨利43.77億元，年增44.98%，每股稅後盈餘7.4元，創下歷史新高，並較2023年的5.1元增加2.3元。

東陽董事會也通過去年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利5.3元，配息金額也創歷史新高，以昨天收盤價122元計算，現金殖利率約4.35%。 東陽表示，因應AM（售後維修）市場需求熱絡，東陽積極進行台南科工、七股、新市等擴廠計畫，滿足未來3~5年成長需求，要持續拉大與競爭者距離。

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