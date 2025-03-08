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盤勢分析》關稅捉摸不定 關注非電子強勢股

2025/03/08 05:30

大盤震盪，台積電7日收在平盤1005元，傳產與金融類股走勢疲弱，影響台股下跌139.36點，指數收在22576.07點。（中央社）大盤震盪，台積電7日收在平盤1005元，傳產與金融類股走勢疲弱，影響台股下跌139.36點，指數收在22576.07點。（中央社）

關稅戰風暴如影隨形，美股空方氣盛，阿里巴巴推出強大的推理開源模型，加上客製化AI晶片主要供應商Marvell財測不如預期，引發AI後續支出疑慮，拖累美股再下挫，AI股大跌，台股持續遭外資提款，失守半年線，台積電（2330）陷入千元保衛戰，電子股壓力山大，昨日加權指數終場下跌139.36點，收在22576.07點，成交量約3673億元。

3大法人昨合計賣超380.02億元，其中外資持續賣超295.02億元、投信買超27.02億元、自營商賣超112.06億元；外資台指期淨空單小減27口，累積外資期貨淨空單逾4.04萬口。

國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，費城半導體指數前天重挫4.53%，不過，川普延後課徵加、墨關稅，博通股價盤後反彈，昨日台股下跌幅度較輕，市場關注4月2日對等關稅與晶片關稅，川普關稅政策捉摸不定，股市容易上下震盪，需等待市場對於關稅利空反應鈍化，電子族群才有機會轉強，目前宜保守應對，小量操作非電子強勢族群。

國票證券分析，台股短期均線下彎，限縮多方表現空間，使反彈行情曇花一現，在尚未出現明確落底訊號前，不排除有再度回測22500點的可能。（記者卓怡君）

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