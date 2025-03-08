晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台塑四寶Q2優於Q1 川普是最大風險

2025/03/08 05:30

迎旺季！台塑四寶2月營收，以台塑、台化月增雙位數，表現最優。（資料照，記者張慧雯攝）迎旺季！台塑四寶2月營收，以台塑、台化月增雙位數，表現最優。（資料照，記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到旺季即將來臨，台塑四寶昨日公告2月營收共1203.40億元、月增2%、年增7%，其中，台塑（1301）、台化（1326）月增率達雙位數表現最優；對於未來展望，四寶多認為第2季營收應可優於首季，但也都認為，「川普不確定性是未來最大的風險」。

旺季將至 台塑月增雙位數

台塑2月營收161.3億元，月增15.4％、年增24.7%；南亞（1303）2月營收220.81億元，月增7.9％、年增32.1%；台化2月營收271.43億元，月增13％、年增5.7%；台塑化（6505）2月營收549.86億元，月減7.7％、年減3.7%。

台塑表示，首季適逢農曆春節、出貨天數減少，第2季步入亞洲石化廠密集歲修期及塑料傳統需求旺季，部分石化產品價格看漲，加上開工率高於首季、產銷量增加，預期第2季營運可望優於第1季。

南亞指出，電子材料需求改善、乙二醇產品銷量提高，加上美國聚酯產品下游增加在地採購，估計3月營收較2月增加，也看好第2季營收將較首季成長。

台化認為，第1季營收恐不如去年第1季，主要是農曆年假導致銷售量減少，不過其他地區拓銷不錯，可稍微彌補；至於第2季雖受到川普效應影響，但旺季確實已到，營收將有較大成長，然最終結果還是要看3月關稅戰後續發展及中國兩會後的措施。

台塑化表示，就產能利用率來看，3月煉油廠配合年度定檢，平均日煉量為39.1萬桶，預計第1季平均日煉量45.7萬桶，產能利用率為85%；輕裂廠因應下游需求不佳，預計第1季平均產能利用率約58%。

產能過剩、關稅戰 經營挑戰

台化董座洪福源強調，「川普不確定性」是企業面對最大的風險，其次則是「產能過剩」及「關稅戰引發的供應鏈破碎、重整」，將影響匯市、股市、通膨，進而更加傷害消費信心，這是企業未來要面對的課題，得從中找出生存之道。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財