台塑四寶Q2優於Q1 川普是最大風險

迎旺季！台塑四寶2月營收，以台塑、台化月增雙位數，表現最優。（資料照，記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到旺季即將來臨，台塑四寶昨日公告2月營收共1203.40億元、月增2%、年增7%，其中，台塑（1301）、台化（1326）月增率達雙位數表現最優；對於未來展望，四寶多認為第2季營收應可優於首季，但也都認為，「川普不確定性是未來最大的風險」。

旺季將至 台塑月增雙位數

台塑2月營收161.3億元，月增15.4％、年增24.7%；南亞（1303）2月營收220.81億元，月增7.9％、年增32.1%；台化2月營收271.43億元，月增13％、年增5.7%；台塑化（6505）2月營收549.86億元，月減7.7％、年減3.7%。

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台塑表示，首季適逢農曆春節、出貨天數減少，第2季步入亞洲石化廠密集歲修期及塑料傳統需求旺季，部分石化產品價格看漲，加上開工率高於首季、產銷量增加，預期第2季營運可望優於第1季。

南亞指出，電子材料需求改善、乙二醇產品銷量提高，加上美國聚酯產品下游增加在地採購，估計3月營收較2月增加，也看好第2季營收將較首季成長。

台化認為，第1季營收恐不如去年第1季，主要是農曆年假導致銷售量減少，不過其他地區拓銷不錯，可稍微彌補；至於第2季雖受到川普效應影響，但旺季確實已到，營收將有較大成長，然最終結果還是要看3月關稅戰後續發展及中國兩會後的措施。

台塑化表示，就產能利用率來看，3月煉油廠配合年度定檢，平均日煉量為39.1萬桶，預計第1季平均日煉量45.7萬桶，產能利用率為85%；輕裂廠因應下游需求不佳，預計第1季平均產能利用率約58%。

產能過剩、關稅戰 經營挑戰

台化董座洪福源強調，「川普不確定性」是企業面對最大的風險，其次則是「產能過剩」及「關稅戰引發的供應鏈破碎、重整」，將影響匯市、股市、通膨，進而更加傷害消費信心，這是企業未來要面對的課題，得從中找出生存之道。

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