小檔案》台積變美積？你該相信誰？

經濟部長郭智輝昨接受廣播節目專訪時透露，台積電美國設廠將移植「台灣經驗」，且台美的先進製程至少會有四十二個月的時間落差。（路透檔案照）

》台積電董事長魏哲家︰

台積電董事長魏哲家。（資料照）

擴大對美投資是基於滿足客戶需求，台灣投資計畫不受影響，還會加速進行，今年要再蓋11條生產線，但還不足以因應需求；美國研發中心屬於生產線優化，團隊約1千人，最先進製程技術開發仍根留台灣，研發團隊約1萬人。

》宏碁集團創辦人施振榮︰

台灣不要像日本一樣閉關自守！台積電加碼美國投資是好事，是台商國際化、台灣國力的延伸，很明顯台灣能量遠超過台灣這麼小的市場。

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》和碩集團董事長童子賢︰

要肯定台積電的功力，要信賴魏哲家的智慧；走出台灣去佔據一個不錯的戰略位置，加強上下游的結盟，也廣結善緣鞏固自己地位，其實是一種「君子豹變」順應生態的選擇。

》國民黨主席朱立倫︰

台積電6座晶圓廠、2座封裝廠與研發中心過去後，台灣「矽盾」功能大幅降低，「護國神山」可能也少了一半，這樣如何因應國家安全？

》國民黨立院總召傅崐萁︰

台積電客戶一直在美國，為何現在才要投資1650億美元？韓國三星有出走嗎？台灣還沒有壓力，就把台積電賣掉，把台積電變成美積電，把國人當白癡嗎？（事實上，三星已允諾未來幾年將投入逾400億美元在美建立半導體工廠聚落，也曾大舉投資中國，但陸續關掉3座手機代工廠、1座HDI主板廠）

製表整理︰財經新聞群組

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