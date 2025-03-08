台積電不會成美積電》童子賢：信賴魏哲家智慧 別聽蹭流量名嘴

針對台積電加碼投資美國設廠，和碩董事長童子賢昨呼籲「要肯定台積電的功力，要信賴魏哲家的智慧」，不要聽政治名嘴意見，因為蹭流量的人很多，「他們對產業的來龍去脈並不了解」。（中央社）

〔記者方韋傑／台北報導〕台積電加碼美國投資一○○○億美元，中國國台辦去年就聲明「台積電遲早變成『美積電』」的說法，又在台灣被刻意炒熱。和碩董事長童子賢昨表示，儘管各界意見分歧，但仍呼籲「要肯定台積電的功力，要信賴魏哲家的智慧」，目前也不乏有些業界人士提出客觀、專業且中肯的意見，不要聽政治名嘴的意見，因為蹭流量的人很多，「他們對產業的來龍去脈並不了解」。

台積電 不能活在「一個人的武林」

童子賢認為，台積電前往美國設廠，這就像在棒球場，面對兩好三壞而壘上有人，這時候投手的功力與膽識很重要；「鼓譟者眾，但是要信賴魏哲家的臨場判斷智慧」，畢竟台積電不能活在「一個人的武林」，不能孤芳自賞，不理睬江湖風波。

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童子賢觀察，在全球半導體產業鏈中，台積電表現優異實屬生態鏈中的優等生，也是台灣的驕傲，但是這並非一個人的武林，台積電不可能躲在「古墓派」的山林中獨自過活，在全球政治經濟生態丕變的今天，走出台灣且佔據一個不錯的戰略位置，加強了上下游的結盟，也廣結善緣、鞏固自身地位，其實是一種「君子豹變」順應生態的選擇。

若迷戀矽盾 台灣經濟恐生「荷蘭病」

至於有一種論調，指台積電投資美國就等於掏空台灣之說，童子賢認為「那是太誇張的評論」，比較需擔心的是，台灣對「矽盾」的正面、負面迷戀，會加深台灣經濟的「荷蘭病」，台積電在全球競爭中表現極佳，「那是台灣的光榮，但台灣不能只有一個產品、一個產業」，因為孤注一擲於單一產業，就好像一座森林植物太過單一，容易有「一榮俱榮、一枯俱枯」的現象。

童子賢建議，外界應該多聆聽專家的意見，而不要聽政治名嘴的意見，因為蹭流量的人很多，他們對產業的來龍去脈並不了解，只會讓民眾愈聽愈糊塗。

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