川普上任首份就業報告 美2月失業率微升

美國勞工部昨公布，二月新增十五．一萬就業人口低於預期。最新數據被視為是美國總統川普上任以來首份就業報告。（法新社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國勞工部昨公布，經季節性調整後，二月新增十五．一萬就業人口，優於一月下修後的十二．五萬人，但低於道瓊預期的十七萬人，顯示隨著川普政府開始精簡聯邦政府人力，就業成長較預期疲軟；失業率則較一月的四％略升至四．一％。最新數據被視為是美國總統川普上任以來首份就業報告。

馬斯克的政府效率部（DOGE）致力削減聯邦政府人事規模，雖然影響可能到數月後才能完全展現，但二月聯邦政府的工作減少了一萬個，州與地方層級的政府工作增加二．一萬個。

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平均時薪月增○．三％，符合預期，年增四％，低於預期的四．二％。經濟學家預期，政府裁員與資金縮減，加上關稅措施不確定性及移民管制等，將至少影響未來幾個月的就業成長。

儘管該報告顯示勞動市場仍穩定，但一些細節並不那麼樂觀。勞動參與率跌至六十二．四％，為二○二三年一月以來最低點。而更廣泛的失業指標，包含怯志工作者（因找不到合適工作而停止求職）以及因經濟因素從事兼職工作者，就業不足率上升○．五個百分點至八％，是二○二一年十月以來最高點。

料Fed不會改變緩降息立場

報告公布後數小時，聯準會（Fed）主席鮑爾將在芝加哥大學布斯商學院舉行的貨幣政策年度論壇上發表演說，這是他在聯準會三月十八、十九日的政策會議前夕，對川普關稅措施、精簡聯邦政府人力與支出等經濟影響，公開說明的機會。

聯準會理事華勒表示，基於川普貿易政策引發的巨大不確定性，他強烈反對在三月政策會議上降息；亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁波斯提克也說，川普的新政策置美國經濟於「極度動盪」中，在春末或夏季前不太可能調整利率。

美股昨開盤漲跌互見，道瓊跌近百點，標普五○○與那斯達克分跌○．一％、○．○一％，費城半導體上漲一％；台積電ADR漲○．○五％。

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