川普關稅才上路 中國前2月進出口腿軟

美中新一輪關稅戰啟動，中國海關總署昨公布，今年前二月進口意外縮減八．四％，遠低於分析師預期；出口僅年增二．三％，低於預期的成長五％，是去年以來最慢增速。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國逐漸升高關稅壓力，中國經濟復甦籠罩陰霾。中國海關總署昨公布，以美元計價，今年前二月進口意外縮減八．四％，遠低於分析師預期的年增一％，並創二○二三年七月以來最大降幅；出口僅年增二．三％，低於預期的成長五％，是去年以來最慢增速，顯示出口動能漸失。

進口跌8.4％ 出口微增2.3％

美中新一輪關稅戰啟動，二月四日川普對中國進口產品加徵十％關稅，本月初再加徵十％，累計達二十％關稅；中國也對美國農產品、能源等特定商品加徵關稅，並限制美國所需的關鍵礦產出口。

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法國外貿銀行高級經濟學家吳卓殷指出，由於企業預期美中將進一步互課關稅，仍有提前出貨的需求，而因去年基期較高，加上關稅上升，未來幾個月中國對外貿易仍承受壓力。

政策刺激拉動內需 已倒退

保銀資產管理首席經濟學家張智威指出，出口放緩原因可能是提前出貨後的降溫；進口銳減則反映內需疲軟，以及加工貿易的進口下滑。他說，美國對中國產品升高關稅的損害，預估下月才會顯現出來。

凱投宏觀經濟學家普里查德認為，進口大幅萎縮顯示「上一季由政策刺激帶動的內需上升已部分倒退」。中國近年推出更強力刺激措施，以提振消費與房地產，企圖降低對出口與投資依賴，以應對關稅壓力；去年出口貢獻中國國內生產毛額（GDP）成長近四分之一。

數據顯示，今年前二月中國國企進口年減二十．六％，民企成長二．七％，基於國企的主導地位，反映了這個全球最大的大宗商品進口國有著龐大庫存壓力；中國鐵礦進口年減八．四％、稀土重挫二十四．一％、銅跌七．二％、原油年減五％。

荷蘭國際集團經濟學家Lynn Song說，除非民間投資與消費的反彈比預期強，否則中國今年進口仍然疲軟。

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