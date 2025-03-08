晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

水利署攜手廉政署 成立小水力發電廉政平台

2025/03/08 05:30

水利署長賴建信（左）昨拜會廉政署長馮成（右），雙方研商成立「小水力發電廉政平台」。（廉政署提供）水利署長賴建信（左）昨拜會廉政署長馮成（右），雙方研商成立「小水力發電廉政平台」。（廉政署提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕為落實政府再生能源發展政策，經濟部水利署積極推動小水力發電，水利署也與檢廉機關跨域合作，成立小水力發電廉政平台，杜絕外力之不法介入及不當干擾。

杜絕外力干擾綠能產業

水利署長賴建信昨至廉政署拜會署長馮成。賴建信指出，廉政署與水利署已攜手成立多個重大工程採購廉政平台，確實有助公務機關建構安心、優質且有尊嚴工作環境，並且讓業務推動順利，執行成效獲得外界好評。

為配合政府綠能政策，水利署近年積極推動小水力發電，加速再生能源發展，並協助企業落實ESG永續發展理念，希望延續與廉政署合作的經驗，藉由小水力發電廉政平台，防杜不法外力介入干擾綠能產業發展，使全民共享廉能政府成果。

馮成表示，水利署推動採購廉政平台至今已展現許多成功典範案例，受到外界多方肯定與正面評價。

他表示，國內能源正處於轉型階段，綠能產業蓬勃發展，廉政署未來將全力支持協助，期待經由廉政平台跨域合作，建構安全、安心的優質環境，積極預防違失情事，共同展現排除不法、協力維護綠能建設決心，健全綠能產業發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財