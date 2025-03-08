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連2日電廠火警 卓揆︰究責不寬貸

2025/03/08 05:30

台中火力發電廠場外工程，昨日因切割鋼筋不慎引發火災，火勢一度猛烈。（讀者提供）台中火力發電廠場外工程，昨日因切割鋼筋不慎引發火災，火勢一度猛烈。（讀者提供）

繼核三廠 台中發電廠又失火

〔記者張軒哲、黃旭磊、林菁樺、鍾麗華／綜合報導〕屏東核三廠六日發生火災事件，昨日上午台中火力發電廠又發生火警，雖兩起事故均未造成供電衝擊與人員傷亡，仍引起外界批評。台電強調，將要求所有工地進行改善檢討，加強承攬商管理，及落實施工安全措施及通報，並強化防火管理教育訓練，以杜絕意外事故。行政院長卓榮泰則要求經濟部及台電針對這兩起火警查明事故原因、深切檢討，即時追究責任，絕不寬貸。

台電：強化防火管理教育訓練

台電台中火力發電廠的場外燃氣進出水暗渠工程，昨日上午十時六分因切割鋼筋不慎引發火災，一度烈焰沖天，十時五十九分撲滅，未造成人員受傷，由於中火四號機鍋爐曾於今年二月十三日晚間起火，不到一個月接連發生兩次工安火警。台電強調，將加強設備檢查與安全防護，確保電力供應穩定，台中市府環保局將依違反空氣污染防制法開罰。

台電中部施工處表示，昨上午十時許，工人於台中電廠中央路底（第六工作面）切割鋼筋，火花不慎引燃周遭暗渠的塑膠模板，立即通報台中港務消防隊、台中電廠消防隊及中龍公司消防隊滅火，歷時五十多分鐘撲滅火勢，燃燒面積約一五○平方公尺，初估鋼筋及模板損失廿萬元。

台中市府環保局指出，台中火力發電廠外圍工地火警，透過AI判煙系統，於第一時間掌握污染情形，並隨即派員至現場監測，周邊空品感測器雖未發現明顯變化，仍有大量濃煙的粒狀污染物散布於空氣中，已違反空氣污染防制法，將依法告發，可處十萬元至五○○萬元以下罰鍰，環保局也同步通報下風處彰化縣環保局留意空品狀況。

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