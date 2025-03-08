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2月CPI年增1.58% 近4年新低

2025/03/08 05:30

近1年台灣CPI走勢近1年台灣CPI走勢

主計總處：整體物價相對平穩 外食及房租緩步上漲

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布二月消費者物價指數（CPI）年增率一．五八％、為近四年新低；剔除蔬果及能源後，核心CPI漲○．九八％、創逾四年新低，主因春節漲價因素消退及基期墊高。主計總處表示，前二月CPI平均年增二．一二％，整體物價相對平穩，但外食及房租仍緩步上漲，預料三月CPI年增約二．一％。

春節漲價因素消退 漲幅明顯收斂

主計總處專門委員曹志弘指出，二月CPI漲幅明顯收斂，主因農曆春節漲價因素消退，且去年春節落在二月墊高基期；前二月CPI平均年增二．一二％，與去年十二月的二．一％相當。他說，近期物價漲勢很大一部分是蔬果上漲帶動，扣除蔬果後核心商品漲幅約一％，整體物價尚屬平穩。

根據調查，二月CPI較上月跌○．四三％，較去年同月漲一．五八％。七大類中，食物類年漲三．九八％最多，主因水果受天候影響上漲十七．一六％，加上蔬菜、食用油、外食費分別漲十三．七四％、五．四三％及三．一四％；但蛋類跌二十二．二％，抵銷部分漲幅。

另，居住類年漲二．一八％次之，主因房租漲二．五六％，電費及住宅維修費各漲四．四八％及二．六四％。醫藥保健類也年漲一．九％，主因醫療費用漲三．五三％。

國際油價走緩 緩解物價上漲壓力

曹志弘指出，外食費已連續四個月漲幅超過三％，房租也緩步走揚，加上近七成查價項目上漲，因此民眾對物價上漲感受仍深刻。不過，國際油價走緩，有助於緩解國內物價上漲壓力，但因外食、房租仍呈上漲趨勢，且服務類價格具僵固性，預估三月CPI漲幅約二．一％。

至於十七項重要民生物資，二月平均年跌○．四四％，連續七個月下跌，以雞蛋下跌近二成六最多，沐浴用品跌一．九九％次之；但豬肉漲三．一五％、醬油也漲二．九六％。

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