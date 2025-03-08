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就業歧視不分性別 年齡、容貌前2名

2025/03/08 05:30

勞動部最新調查，受僱者無論男女，「年齡」造成就業歧視比例最高。圖商家徵人啟事。（資料照）勞動部最新調查，受僱者無論男女，「年齡」造成就業歧視比例最高。圖商家徵人啟事。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據最新調查，受僱者在職場上的就業歧視，無論男女，「年齡」是造成歧視比例最高的因素，其他包含五官、身高及體重在內的「容貌歧視」及「階級歧視」，是排名前三大因素。

勞動部發布最新「僱用管理及工作場所就業平等概況」，除了「性別」因素外，受僱者最近一年遭受就業歧視因素均以「年齡」最多，女性占三．六％、男性占四．五％。其次的歧視因素，女性為「階級」、「容貌」及「思想」；男性為「容貌」、「階級」及「黨派」。

調查還發現，無論性別，若有家庭照顧需求，也會因需要照顧家人，在職場遭受歧視或不平等待遇。女性受僱者最近一年有照顧家人需求的略高於男性，占比達二十八．五％、男性為二十八．三％，女性遭歧視或不平等待遇以「請假刁難」居多、「言語歧視」居次。

該調查以「事業單位」及「受僱者」為對象，其中事業單位回收有效樣本三一一四份、受僱者六九○一份。

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