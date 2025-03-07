秀科技國力 貿協打造大阪世博TW館

TECH WORLD館將採用永續理念導覽制服，以「臺灣杉」象徵堅韌精神，服裝採用環保材質（玉米纖維與牡蠣殼再生紗），展現永續與海洋資源再利用的精神。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕二○二五年日本大阪世博四月十三日登場，台灣將與一八○個國家與組織共同參與，展期長達半年。政府耗資二十億元打造「TECH WORLD館」，展現台灣科技實力，雖無法用「台灣館」名義亮相，但TECH WORLD縮寫仍見「TW」（台灣），且由台北一○一、珍珠奶茶、晶片等組成TW主視覺設計，目標吸引一百萬人次觀展，超過上海世博的七十九萬人次。

五年一度的世界博覽會將在大阪登場，台灣配合大會主題以「連結世界，共創未來美好生活」為策展理念，TECH WORLD館昨搶先開箱。

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貿協指出，展覽有七大特色，包括建築造型以台灣群山為概念的「心之山」設計；觀展者將配戴智能手環，歷經生命、自然、未來三大劇場，再透過AI演算技術推薦台灣旅遊行程。

因為台灣非國際展覽局（BIE）會員國，展館名稱無法使用「台灣館」，是由貿協在日本成立玉山數位科技株式會社，以企業的身分參加；經濟部次長江文若強調，台灣就是以TECH WORLD名稱來展現台灣的科技實力。

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