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借重台灣經驗 美光延攬劉德音任董事

2025/03/07 05:30

美光科技（Micron）宣布任命前台積電董事長劉德音出任董事，以助美光因應AI（人工智慧）帶動成長。（彭博資料照）美光科技（Micron）宣布任命前台積電董事長劉德音出任董事，以助美光因應AI（人工智慧）帶動成長。（彭博資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體大廠美光科技（Micron）宣布任命前台積電董事長劉德音出任董事，以助美光因應AI（人工智慧）帶動成長；這也是劉德音去年中退休後，首度出任國際半導體大廠董事職。

美光科技董事長、總裁暨執行長Sanjay Mehrotra透過新聞稿指出，劉德音在全球最先進的半導體公司擔任領導職位已有數十年，且擁有大規模的晶圓廠營運經驗，這些經驗有助美光在擴展業務的過程中，因應AI從資料中心到邊緣運算的成長機會。

劉德音目前擔任策略投資基金J&M Copper BeechVentures董事長。日前也在母校美國加州大學柏克萊分校正式成立「科技競爭力與產業政策中心」（Technology Competitiveness and Industrial Policy Center，TCIP），以智庫型態研究如何提升半導體先進技術研發與製造競爭力。

劉德音是在一九九三年加入台積電，擔任工程副處長一職，建立台積電首座八吋晶圓廠，主導先進技術事業，並在二○○○年台積電購併世大積體電路後出任總經理，順利將世大內部的管理、企業文化改造成台積電經營模式。二○一八年六月張忠謀退休後，劉接任董事長，去年六月正式卸任董事長職務並退休。

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