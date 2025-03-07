川普暫緩加墨汽車關稅 農產考慮中

白宮表示，對加墨的進口汽車關稅將延緩一個月實施。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普對加拿大與墨西哥進口商品徵收二十五％關稅的措施於四日生效，但白宮五日表示，應美國三大汽車製造商請求，對加墨的進口汽車關稅將延緩一個月實施；美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）則說，川普也考慮給加墨特定農產品關稅豁免。

白宮新聞秘書李威特表示，經與斯特蘭蒂斯、福特和通用汽車高層主管協商後，川普決定在「美墨加貿易協定」（USMCA）下進口的任何車輛，享有一個月關稅豁免，川普並敦促這些主管行動起來，開始在美國投資。

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這將為汽車製造商提供幾週的喘息時間，但無法消除川普政府多項關稅所帶來的威脅；車商一直試圖減輕汽車和零件高關稅帶來的負面影響。分析師預估，這些關稅可能使在美銷售的每輛轎車和小貨車成本增加三千至一萬美元。

李威特並說，川普對於聽取更多豁免的意見持開放態度，但未具體說明可能會給予哪些行業關稅豁免，強調川普不太可能對未來的關稅給予豁免，訂四月二日實施的對等關稅將如期上路。

羅林斯五日接受彭博訪問表示，美國政府可能會考慮取消（來自加墨兩國）特定農產品關稅，「一切都在考慮中」，至於對農工行業的具體豁免，包括鉀肥和化肥等，還有待確定，「我們相信總統在這些方面的領導能力」。

來自美國農業州的國會議員已遊說川普政府，為化肥和其他對美國農作物種植至關重要的產品制定關稅豁免政策。

針對美國商務部長盧特尼克提出對加拿大部分產業豁免關稅，來化解雙方的貿易糾紛，加拿大一名官員表示，只要川普維持對加拿大徵收的任何關稅，加拿大總理杜魯道將不會取消對美國實施的全面報復性關稅。

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