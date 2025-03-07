法人︰美若撤補助 無助擴大優勢

法人認為，即使沒有補助，台積電自有資金擴產反而更靈活，加上先進製程無可取代，應可順利轉嫁成本。（彭博資料照）

取消補助 附帶限制將鬆綁

〔記者林菁樺、洪友芳／綜合報導〕川普揚言將中止規模五二○億美元的「晶片法案」補助。法人認為，即使沒有補助，台積電自有資金擴產反而更靈活，加上先進製程無可取代，應可順利轉嫁成本；而當初美國參眾兩院通過法案時設有限制條件，確保相關補助措施不會讓「中俄或其他競爭者受益」，沒了補助就等同鬆綁，對美國追求的AI、半導體等領域領先反而不利。

美國國會二○二二年通過晶片法案，藉以吸引晶片製造商將生產製造從亞洲拓展到美國，美國商務部去年底敲定補助台積電六十六億美元，另有五十億美元的低利政府貸款等；根據補助協議，補貼款將分階段支付，撥付時程取決於台積電建廠與專案進度。

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經濟部次長江文若昨表示，總統賴清德先前已開過國安會議，揭示對美經貿政策方向，行政院及相關部會也密切關注川普政策最新動向；江文若強調，政府除關注政策動向外，最重要的就是必須與美國政府溝通，「協助業界爭取最佳的投資環境和條件」。

自有資金擴張 反而更靈活

法人分析，若川普悍然中止晶片法案，台積電短期可能面臨資金與毛利率的壓力，但卻可避免依賴因政府資金帶來的不確定性與附帶限制條件，台積電用自有資金擴張反而更靈活；因台積電在全球競爭力優於同業，先進製程無可取代，即使沒有補助，轉嫁成本並不困難，這對呼應川普「美國製造」的美企不一定有利。

而晶片法案有兩項核心限制，一是禁止晶片基金受助人十年內在其他相關國家擴大半導體材料生產能力；二是限制受助人與相關外國實體開展某些聯合研究或技術許可活動。法人指出，晶片法案透過補助吸引先進半導體「美國製造」，限制條件則可圍堵中俄等競爭對手、拉大領先差距，「沒了補助也就沒了限制，對美國反而不利」。

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