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魏哲家︰就算沒補助 台積電也不怕

2025/03/07 05:30

台積電董事長魏哲家（右）昨在總統府與賴清德（左）總統共同召開記者會，說明擴大美國投資等問題。（記者劉信德攝）台積電董事長魏哲家（右）昨在總統府與賴清德（左）總統共同召開記者會，說明擴大美國投資等問題。（記者劉信德攝）

將在美投資的研發中心屬產線優化

最先進製程技術開發仍根留台灣

〔記者陳昀／台北報導〕台積電董事長魏哲家昨在總統府與賴清德總統共同召開記者會，說明擴大美國投資等問題。魏哲家強調，「台積電不是因為補助才去的，都不要補助也不怕」；針對美國研發中心恐引發技術外流疑慮，他更闢謠說，該研發中心屬於生產線優化，團隊約一千人，主要是讓美國生產線可獨自進行優化，不必由台灣支援，而最先進製程技術的開發仍根留台灣，台灣研發團隊約達一萬人。

被問及川普總統擬中止晶片法案補助一事，魏哲家回應說，台積電只要求公平，全體同仁都不怕競爭，不管到哪裡蓋廠，公司都是最優秀的，就算沒有補助也不怕；而台積電能有如此信心，除了本身競爭力外，今年到明年產能都全滿，後年要蓋的生產線也都已被預訂，客戶需求非常強勁。

美廠研發中心僅投入千人

台研發先進製程高達萬人

他也說明，台積電生產線都是生產、研發同步進行，美國生產線與台灣一樣、都要持續前進，不需持續靠台灣研發來支援、事事回台請示，這是台積電特性與一貫做法；因此在美國設置研發中心，是為了讓生產線優化。但二奈米到一奈米的製程進步，就需要大量研發人員投入，也就是為何美國研發團隊約一千人、台灣研發中心得投入萬人。

魏哲家解釋，以二奈米為例，研發後必須進入大量生產的準備步驟，需要經過量產的考驗，有經驗曲線才能進步，優化後交給生產線，生產線還要再繼續優化，「生產線的設備不像買冰箱、換一家買就好，換機器所有管路、管線都要再改，才有能耐擴展生產線」，其中包括拓展到美國。

他強調，台積電台灣研發團隊大約有一萬人，之後也會從二奈米推進到一．六奈米、一．四奈米、一奈米，這是台積電真正研發往前進的重要中心，這要相當大的努力。

賴清德也說，每次台積電的佈局，除了壯大台積電、讓台積電更有競爭力外，也讓台灣協力廠商與企業有機會進入國際，有更多合作交流，進一步發展台灣的經濟；他強調，政府一定會極力協助台積電，在台灣取得建廠需要的土地、水電、人力人才等各種資源。

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