氣價電價漲不停 陶瓷業恐掀漲風

工業用天然氣、電費漲不停，陶瓷公會喊苦，在生產成本大幅上漲壓力下，近期將掀漲價潮。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕工業用天然氣、工業用電漲不停，陶瓷公會喊苦，近九個月來工業用天然氣漲幅達六十八．四％，工業用電近二年也大漲六十三．五％，假如四月電價又上漲，在生產成本大幅上漲壓力下，包含建築用磁磚、工業用磁磚與衛浴陶瓷近期將再掀漲價潮。

陶瓷公會指出，工業用天然氣自去年六月至今年二月止，售價連漲六次，從每立方公尺八．六元漲到超過十三元，漲幅達五十三．四％；三月再度漲到每立方公尺近十四．五元，相較去年五月至今，工業用天然氣漲幅高達六十八．四％。

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業者憂心四月工業電價再漲

另工業用電自二○二二年六月至去年四月為止，不到二年上漲四十五．四％，去年十月六日再漲十二．五％，二年來大漲六十三．五％，業界很擔心今年四月工業用電恐再度調漲。

公會表示，陶瓷產業的各項生產成本中，主要是天然氣、其次是電費，當氣價、電價漲不停，陶瓷業承受嚴峻壓力，勢必要反映成本，調漲售價。公會說，本土陶瓷產業多數已減產苦撐，且大多陷入虧損狀態，為勉力生存與員工生計，不得已將視個別情形調漲售價，還要請消費者見諒。

公會呼籲，國內陶瓷業產品包括建築用與工業用磁磚、衛浴用陶瓷及飲食用的碗、盤、杯、鍋等，都是民生不可或缺的傳統產業，希望政府重視；也期待工業用天然氣及用電盡可能不要漲價，因為成本不斷上揚，已造成訂單須承受虧損出貨，未來中期訂單也不知道該如何報價。

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