預算躺立院 商業節能補助 提前5月底截止

經濟部「商業服務業節能設備補助計畫」開跑，受理申請至5月31日截止。示意圖。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部商業發展署連三年辦理「商業服務業節能設備補助計畫」，今年補助範疇與項目與去年版本相同，不同的是，前二年補助經費用罄才公告停止受理申請，但今年申請時限提前至五月卅一日截止。

補助申請時限提前，是否與預算刪凍有關？商業署官員僅說，今年原匡列十億元預算額度支持商家節能設備的換新補助，但因目前預算尚在立法院審查，能否通過尚不確定。

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商業署指出，近二年申請高峰期都在五、六月，平均每月達千件申請案，為鼓勵業者在夏季用電高峰前完成設備汰換，今年受理申請日至五月三十一日截止，補助項目購買日期可回溯至今年一月一日。

補助購買日期 回溯至今年一月一日

今年版本與去年一樣分為「設備汰換補助」與「系統節能專案補助」兩類，業者可依需求申請，只要補助項目不重複，亦可同時申請。

規模較小、用電較單純的業者可申請「設備汰換補助」，補助品項沒有變動，包括一級能效的空調、電冰箱及瓦斯爐（燃氣台爐）、具有節能標章的燈具、空氣源式熱泵熱水器、冷凍櫃（箱）等設備，補助購置金額五十％，並不得超過各品項補助上限，最高補助五十萬元。

至於營業場域較大、能源流向較複雜的業者，可選擇與能源技術服務業者（ESCO）合作提出節能計畫，申請「系統節能專案補助」，但不得使用中國製軟體，節能率須達十％以上，補助執行總經費三分之一，補助上限五百萬元。

另能源署的節能家電補助預算遭到刪凍，受理及撥付作業受影響，預估將減少補助六十萬台、影響五十萬戶民眾，申請期間也縮短至十月底，若經費用罄則提前截止受理。

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