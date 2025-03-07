賣地處分利益10億多元 高層搶先買股撈2百萬 國產實業爆內線交易 約談7被告

國產前董事長林孝信等人涉內線交易，檢調約談漏夜偵訊中。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕股票上市的國產建材實業（簡稱國產；檔號二五○四）傳內線交易；檢調獲報，國產去年一月代子公司發布重訊，公告將處分台南市東區的上千坪土地及四千多坪建物，預計處分利益約十億三千九百多萬元，未料，國產前董事長林孝信及現任國賓影城董事長張中周等人涉提前獲悉後，搶先進場買進股票，台北地檢署昨指揮調查局北機站兵分十四路發動搜索，並約談林、張等七名被告，漏夜偵訊中，全案將朝違反證券交易法偵辦。

國產去年一月發布重訊指，代子公司「欣睿信資產開發公司」公告處分台南市東區東光段土地及建物，這起處分案，土地約有一二六○坪、建物約四八五九坪，總交易金額高達十六億三千多萬元，預計處分利益約十億三千九百多萬元。

請繼續往下閱讀...

檢調獲報，在國產發布這個重大利多消息前，林孝信等人疑提前掌握，張中周涉從公司內部獲悉消息，均涉提前搶進買股票，其中，林孝信等人擬制性獲利約兩百多萬元、張中周等人約廿多萬元；北檢昨指揮北機站發動搜索（未搜索國產公司）及約談，全案朝內線交易等罪嫌偵辦。

林孝信等另涉福建水泥內線交易案

此外， 林孝信及其次子林建涵、國產董事林泰宏，另於國產處分孫公司福建水泥資產時，涉有內線交易行為，台北地檢署前年四月將三人起訴，尚在法院審理中。

創立於一九五四年的國產在人力銀行中介紹，公司現有廿七座預拌混凝土廠，為台灣預拌混凝土的龍頭企業，經營範疇除預拌混凝土、營造建設及建材外，事業觸角還延伸至保全、通訊、傳播、科技等多重領域。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法