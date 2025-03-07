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核三廠未第一時間通報 屏縣府：將裁罰最高10萬元

2025/03/07 05:30

台電核三廠昨傳出火警意外，屏東縣政府強調，核三廠第一時間未先通報，將採最高額度裁罰。（台電提供）台電核三廠昨傳出火警意外，屏東縣政府強調，核三廠第一時間未先通報，將採最高額度裁罰。（台電提供）

〔記者蔡宗憲、羅欣貞／屏東報導〕台電核三廠昨傳出火警意外，雖只是廢棄水塔起火且很快就撲滅火勢，但廠方未即時通報，引發居民擔憂，恆春鎮代會主席趙記明甚至開車衝撞廠方大門抗議，屏東縣政府強調，核三廠第一時間未先通報，將採最高額度裁罰。

屏縣府指出，針對核三廠第一時間未先通報，依《屏東縣特定場所各類事件通報機制自治條例》規定，核三廠應立即通報執行機關或主管機關，違者處管理權人四至十萬元罰款，得按次處罰；此次火警事件，核三廠未依規定辦理，擬採最高額度裁罰十萬元，以告誡核三廠未來應謹慎以對，並第一時間通知主管機關。

恆春鎮代主席不滿 開車撞大門抗議

恆春鎮代會主席趙記明因廠方未於第一時間通報地方，衝撞廠方大門欲進廠內了解，引發門口保警一度拔槍制止；趙記明認為，核三廠太過離譜，已發生濃煙火警卻未通知地方，造成居民胡亂猜測，絕對會追究廠方責任到底。

台電表示，火警發生後有依相關規定通報，至於民代駕車衝撞電廠大門，保警作勢警戒，並未拔槍，電廠為重要關鍵基礎設施，民代此舉過激，台電也表達遺憾。

二○一五年四月間，核三廠二號機深夜近十二時因輔助變壓器故障而失火，二號機緊急停機，廠內竄高的白煙及巨響驚動周邊居民，所幸十七分鐘內緊急撲滅，但民眾當時飽受驚嚇。

當時的屏東縣長潘孟安批評廠方「就是想隱匿才延後通知」，要求行政院原能會（現為核安會）重懲，時任台電副總陳布燦特南下致歉，強調將嚴懲失職人員，並允諾日後若再有事件發生，將要求第一時間電話通報縣政府；核三廠也承諾絕不會再發生類似事件。

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