核三冷卻水塔火警 核安會︰無輻射外洩疑慮

台電核三廠昨傳出冷卻水塔火警意外，廠區陣陣濃煙引發周邊民眾關注。（記者蔡宗憲攝）

台電：火勢12分鐘撲滅 不影響發電

〔記者林菁樺、陳嘉怡／台北報導〕核三廠二號機今年五月除役後，台灣正式邁入非核家園。核三廠廢棄的空壓機廠房南側昨日發生冷卻水塔火警事件，廠內消防隊展開滅火行動，十二分鐘後即撲滅火勢。台電說明，對發電並無影響、也無人員受傷；核能安全委員會也強調，經初步瞭解，核三廠機組正常運轉，也無輻射外洩疑慮。

核三廠是台灣最後一座運轉中的核電廠，目前也只剩二號機在服役，預計五月十七日停機，昨火警事件因出現大量黑色濃煙，格外受矚目。

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台電初判，火警原因是廠房外圍正進行已廢棄的冷卻水塔管路切割工作，但切割管路過程中產生火星，因現場風勢較大，不慎吹飄至冷卻水塔造成燃燒，因冷卻水塔材質為塑膠，燃燒的煙霧較大，現場約十二分鐘就受到控制。

切割廢棄管路 火星吹飄引發

台電指出，空壓機的廠房與目前運轉中的二號機距離約五十公尺，機組維持正常發電，輻射也無外洩疑慮。

屏東縣政府指稱台電未通報並開罰。台電解釋，電廠昨日上午十一時二十三分發生火警，在十一分鐘後的三十四分，屏東縣消防局打直通電話到控制室，控制室主任回報確於十一時二十三分發生火警，十二時三十分再以傳真方式，通報核安會、屏東縣政府及恆春鎮公所，台電將進一步向縣政府說明，並積極進行調查及檢討，避免事件再次發生。

核安會表示，核三廠失火後，駐廠人員接獲訊息就立即到場了解，確認並未影響到機組安全運作，廠區輻射狀況亦無異常變化；核安會已要求台電查明火災發生原因，並採取防範改善措施，後續將會密切追蹤台電後續處理情形。

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