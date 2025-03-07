財經青紅燈》房市先求量再求穩

去年底房市開始出現退場潮，面對房市轉冷，今年看來得先求量再求穩，至少比無序退場後產生踩踏、進而波及金融體系來得安全。（記者徐義平攝）

去年底房市開始出現退場潮，甚至不管2年內買賣將面臨房地合一稅的45%重稅，也要勇敢出場；面對房市轉冷，今年看來得先求量再求穩，至少比無序退場後產生踩踏、進而波及金融體系來得安全。

以新竹高鐵站附近一處屋齡僅2年的社區為例，在2024年初時，該社區交屋僅半年多，實價登錄揭露一戶總價不到1750萬元，而同年底，則以將近2000萬元賣出，1年內買賣增值金額超過200萬元，若仲介服務費以總價的3%計算，就要將近60萬元，而該交易因是2年內買賣，需課徵房地合一稅45%重稅，根據區域房仲業者估算，最終能夠實質落袋的金額大概不到70萬元。

請繼續往下閱讀...

換句話說，一筆帳面增值超過200萬元的短期交易，先支付房仲服務費及房地合一稅後，最終大概只有三分之一的金額能夠實質拿到手，甚至有可能更少。

因此觀察售屋網站的待售房屋，通常開價都會比原始取得成本價還要高出至少2成，主因是把房仲服務費、房地合一稅以及實質入袋獲利都計算在內，最少就是要加價2成。

因此，在房市買氣冷清之下，房地合一稅是唯一不能更動的費用支出，若求加快賣掉腳步，勢必要調降開價或是給予更多讓利空間，如此一來，不是從房仲服務費下手，就是投資客要降低預期獲利金額。

不論是房仲、還是投資客，主要訴求的還是房市要有交易量，畢竟有量才會有價，不論賺多、還是賺少、甚至小賠，最在意的都是房市交易量，假如都沒有成交量，房仲收不到服務費，投資客也拿不回投資本金，房市將呈現一灘死水，這也是房仲、投資客最不願意面對的困境。（徐義平）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法