晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

財經青紅燈》房市先求量再求穩

2025/03/07 05:30

去年底房市開始出現退場潮，面對房市轉冷，今年看來得先求量再求穩，至少比無序退場後產生踩踏、進而波及金融體系來得安全。（記者徐義平攝）去年底房市開始出現退場潮，面對房市轉冷，今年看來得先求量再求穩，至少比無序退場後產生踩踏、進而波及金融體系來得安全。（記者徐義平攝）

去年底房市開始出現退場潮，甚至不管2年內買賣將面臨房地合一稅的45%重稅，也要勇敢出場；面對房市轉冷，今年看來得先求量再求穩，至少比無序退場後產生踩踏、進而波及金融體系來得安全。

以新竹高鐵站附近一處屋齡僅2年的社區為例，在2024年初時，該社區交屋僅半年多，實價登錄揭露一戶總價不到1750萬元，而同年底，則以將近2000萬元賣出，1年內買賣增值金額超過200萬元，若仲介服務費以總價的3%計算，就要將近60萬元，而該交易因是2年內買賣，需課徵房地合一稅45%重稅，根據區域房仲業者估算，最終能夠實質落袋的金額大概不到70萬元。

換句話說，一筆帳面增值超過200萬元的短期交易，先支付房仲服務費及房地合一稅後，最終大概只有三分之一的金額能夠實質拿到手，甚至有可能更少。

因此觀察售屋網站的待售房屋，通常開價都會比原始取得成本價還要高出至少2成，主因是把房仲服務費、房地合一稅以及實質入袋獲利都計算在內，最少就是要加價2成。

因此，在房市買氣冷清之下，房地合一稅是唯一不能更動的費用支出，若求加快賣掉腳步，勢必要調降開價或是給予更多讓利空間，如此一來，不是從房仲服務費下手，就是投資客要降低預期獲利金額。

不論是房仲、還是投資客，主要訴求的還是房市要有交易量，畢竟有量才會有價，不論賺多、還是賺少、甚至小賠，最在意的都是房市交易量，假如都沒有成交量，房仲收不到服務費，投資客也拿不回投資本金，房市將呈現一灘死水，這也是房仲、投資客最不願意面對的困境。（徐義平）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財