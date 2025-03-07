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盤勢分析》電子乏力 資金配置加入傳產

2025/03/07 05:30

晶片關稅風暴持續籠罩，外資大刀持續砍向台股，昨加權指數開高走低，上下震盪逾260點，終場下跌156.47點，，收在昨最低點22715.43點。（中央社資料照）晶片關稅風暴持續籠罩，外資大刀持續砍向台股，昨加權指數開高走低，上下震盪逾260點，終場下跌156.47點，，收在昨最低點22715.43點。（中央社資料照）

美國延後開徵加拿大與墨西哥汽車業關稅，美股四大指數反彈，但晶片關稅風暴持續籠罩，外資大刀持續砍向台股，昨台積電（2330）股價再度受到壓抑，電子權值股聯發科（2454）、鴻海（2317）也反彈無力，加權指數開高走低，上下震盪逾260點，尾盤賣壓出籠，終場下跌156.47點，收在昨最低點22715.43點，在亞股中最為弱勢，成交量約3603億元。

三大法人昨合計賣超285.3億元，其中外資賣超261.2億元、投信買超28.6億元、自營商賣超52.7億元；外資台指期淨空單昨微減429口，累積外資期貨淨空單逾4.04萬口。

啟發投顧副總容逸燊指出，今年以來，行情較容易受消息面影響，去年明星科技類股光環不再，川普關稅戰開始後，道瓊比費半科技股來得強勢，台積電雖然赴美投資，晶片關稅仍懸而未決，台股暫時在22600點至23000點區間震盪整理，OTC指數表現比加權指數更強勢，資金在電子跟傳產中流動，操作上資金可適時分配。

統一證券分析，目前台股技術指標開始反轉向上，若外資期貨空單持續回補，且成交量能擴大，台股有機會溫和上揚，操作上建議逢急跌低接不追高，布局以基本面佳的高殖利率概念股為主。（記者卓怡君）

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