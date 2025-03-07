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營收獲利速報》客戶拉貨大增 東陽2月營收創新高

2025/03/07 05:30

東陽自結2月合併營收25.09億元，較去年同期成長56%，累計前2月合併營收47.39億元，年增22%，雙創史上新高。（東陽提供）東陽自結2月合併營收25.09億元，較去年同期成長56%，累計前2月合併營收47.39億元，年增22%，雙創史上新高。（東陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車零組件廠東陽（1319）自結2月營收25.09億元，年增56%，累計前2月營收47.39億元，年增22%，雙創歷史新高，主要受惠於旺季效應延續，加上氣候異常暴雪頻增，帶動客戶拉貨大增。

其中，東陽AM（售後維修市場）事業自結2月營收20.53億元，年增64%，前2月累計營收37.1億元，年增25%，同創歷史新高，已加快擴廠滿足AM訂單需求。

OEM（委託代工）事業自結2月營收4.56億元，年增29%，累計前2月營收10.29億，年增10%，OEM事業掌握新能源車市場熱度，訂單逐步回暖，將為業績加分。

穎崴2月營收年增1.9倍 創單月新高

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試介面廠穎崴（6515）昨公布2月自結營收達9.07億元，月增35.83%、年增190.51%，創單月營收新高；累計今年前2月營收為15.75億元，較去年同期增加131.66%。

穎崴表示，因AI及GPU（繪圖處理器）應用，使垂直探針卡（VPC）拉貨強勁，同時AI伺服器需求未歇，帶動高頻高速測試座（Coaxial Socket）出貨增加，在AI、HPC（高效能運算）帶動下，穎崴全產品線產能及出貨量能邁向新高峰，帶動2月營收創歷史新高，跳脫產業季節性周期。

去年EPS 9.39元 台驊：今年海運市場變數大

〔記者王憶紅／台北報導〕物流業者台驊（2636）公告去年財報，稅後淨利12.86億元，每股稅後盈餘（EPS）達9.39元，董事會決議通過去年下半年股利每股配發現金股利3元，加上去年上半年已配發的3元，合計年度配發6元。

台驊昨董事會也通過以1032萬美元（約新台幣3.39億元）取得韓國Skymaster Express公司60%股權，以及收購日本THI Japan 39%股權，對THI Japan的持股比重由51%提升至90%。台驊總經理顏益財表示，過去營收比重以美國居多，此舉可擴大到全球。

顏益財說，面對川普關稅戰、烏俄戰爭、以哈戰爭等，影響今年海運市場變數很多，其中，預估美國長約簽署方式可能會改為隨市價調整，全年是暗潮洶湧、驚濤駭浪。

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