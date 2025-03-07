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AI占比將逾2成 京元電今年營收續揚

2025/03/07 05:30

京元電董事長李金恭（左）與總經理張高薰（右）昨連袂出席與媒體交流今年營運長展望。（記者洪友芳攝）京元電董事長李金恭（左）與總經理張高薰（右）昨連袂出席與媒體交流今年營運長展望。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試大廠京元電（2449）董事長李金恭昨表示，今年第一季雖因季節性因素，營收會較去年第四季稍下滑，但客戶對AI需求仍旺，希望公司備更多產能，預期第二季將成長向上，下半年會比上半年好，全年將比去年成長，AI占營收比重將超過2成。

不排除赴美設廠

對於台積電赴美國加碼投資千億美元，包括增加2座先進封裝廠，京元電是否也會跟進到美國投資設廠？李金恭指出，要看客戶需求，並要考量成本，不排除任何可能性，包括去美國或東南亞，不過，今年不會定案。

Q2起成長向上 下半年比上半年好

京元電總經理張高薰也表示，第一季逢過年、工作天數短，有季節性因素影響，營收會較上季下滑，但第二季會比第一季好，下半年則充滿機會，高速運算（HPC）相關晶片需求維持往上，除了車用以外，其他產品庫存健康。目前銅鑼四廠如期推動，但因客戶需求吃緊，另也在頭份租廠整理中，預計下半年擴增產能用。

對於川普揮關稅大刀，張高薰認為，這會是產業變數，但目前還無法判斷影響層面，京元電會在四面向努力因應，包括財務紀律、掌握市場機遇、追求營運成長、強化工程技術。轉投資中國蘇州京隆案已於2月完成出售交割，即使少了這塊營收與獲利的認列，全年還是可維持成長，因AI占比持續向上。

法人預估，京元電今年來自AI測試需求持續強勁，營收可望年增2~3成。京元電去年營收268.56億元，稅後盈餘約77.79億元，每股稅後盈餘6.36元，董事會已通過每股擬配發現金股利4元。因應AI及高效能運算晶片測試需求擴產，京元電今年資本支出金額為218.44億元，加計子公司共233億元，年增幅高達68.5%，創下歷史新高。

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