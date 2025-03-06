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財經青紅燈》30歲前結婚剩17趴

2025/03/06 05:30

台灣不僅結婚年齡不斷延後、且越來越多選擇不婚。（資料照）台灣不僅結婚年齡不斷延後、且越來越多選擇不婚。（資料照）

台灣晚婚、不婚趨勢難以逆轉！最新統計顯示，「五年級生」婦女在20到29歲的適婚年齡時有偶率（即步入婚姻）高達7成，「六年級生」也有6成，但到去年底最新數據，30歲以下婦女有偶率僅剩17.21%；也難怪五，六年級生的爹娘，面對八、九年級生的子女的遲遲不婚，會如此著急與無奈。

最新統計顯示，台灣不僅結婚年齡不斷延後、且越來越多選擇不婚。「五年級生」男性初婚年齡平均數約28.2歲、女性約24.8歲，但到了2024年，男性初婚年齡已超過32歲、女性逾31歲，均創下史上最晚初婚紀錄。

另隨著女性自主權提升與社會環境改變等，1980年代的婦女有偶率達6成以上，2016年跌破5成、去年底僅剩48.1%。且從年齡別來看，越年輕掉越快，「五年級生」婦女在20到24歲時有偶率達22.9%到34.6%，但到去年底同年齡別有偶率僅剩「零頭」的3.84%；而25到29歲也從6至7成大跌剩下17.21%的史上新低。

從歷年來粗結婚率（1年內1千人中有多少結婚）變化來看，去年底已掉到千分之5.26，僅高於2020、2021年疫情爆發時的千分之5.16、千分之4.88，顯示不婚現象日益增加。

而從縣市粗結婚率來看，桃園市、台中市雙雙趕超新竹縣市，分別達千分之5.87、千分之5.85，但比較前一年的數據，兩市皆為千分之5.99，實則是持續走跌，只是新竹縣市掉得比較快。

台灣年輕人晚婚、甚至不婚不孕，當然可能與韓國YOLO族（一生只活一次，You only live once）有著同樣想法，但關鍵還是擔心未來的諸多不確定性；朝野立委在不斷相互攻擊與謾罵的喘息片刻，是否可撥冗關心一下這個難題？（高嘉和）

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