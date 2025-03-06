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盤勢分析》上漲量能不足 整理挑戰季線

2025/03/06 05:30

台積電ADR反彈上漲，緩解台股再破底的危機，加權指數昨日重回半年線。（中央社資料照）台積電ADR反彈上漲，緩解台股再破底的危機，加權指數昨日重回半年線。（中央社資料照）

美國正式對加拿大、墨西哥與中國加徵關稅，美股四大指數跌多漲少，僅費城半導體指數收紅，台積電ADR終於反彈上漲4.06%，緩解台股再破底的危機，加權指數昨日由台積電（2330）領軍，重回半年線，中小型電子股持續反彈，加權指數終場上漲275.02點，收在22871.9點，成交量縮至3697億元。

三大法人昨合計賣超158.1億元，其中外資持續賣超台股，昨再賣超140.6億元、投信買超33.2億元、自營商賣超50.6億元；外資台指期淨空單昨減少3109口，累積外資期貨淨空單約4.09萬口。

聯邦投信投資長吳裕良指出，美國對加拿大、墨西哥和中國的新關稅如期生效，引發報復性關稅措施反擊，美國2月分製造業PMI意外回落，皆透露美國製造業需求轉弱的訊號；台積電投資美國的戰略降低貿易戰帶來的不確定性，投資人可持續關注基本面佳、但近期出現不合理修正之個股，從技術面看，目前加權指數上漲量能不足，需觀察能否儘快站回季線，短期地緣政治風險影響，盤勢仍處於震盪整理格局。

國票證券分析，近日川普關稅政策引發市場恐慌情緒，短線不排除仍有下探可能，所幸昨日稍見止跌回穩，電子股跌深反彈，短線可操作，散裝航運也可觀察。（記者卓怡君）

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