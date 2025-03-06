大尺寸起飛元年 元太拚逐季成長

元太董座李政昊表示，今年為元太大尺寸彩色電子紙元年。 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠元太（8069）昨召開法說會，董事長李政昊表示，去年三大彩色技術平台同時上路，獲利有點不如公司預期，但稅後盈餘88.67億元仍創下歷史次高紀錄。展望今年，李政昊說，「需求不是問題」，首季是淡季、今年將逐季成長，他並定位「今年是元太的大尺寸彩色電子紙元年」。

三大平台上路 去年獲利創次高

元太去年第4季合併營收96.75億元，單季歸屬於母公司稅後盈餘為35.21億元，每股稅後盈餘（EPS）3.08元。去年合併營收321.63億元，刷新自2016年專注電子紙業務以來新高。全年獲利88.67億元，EPS為7.75元，營收、營業利益及稅後盈餘皆創下歷史次高。董事會通過每股擬配發現金股利5元，配息率約65%。

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元太指出，去年電子貨架標籤（ESL）出貨雖然受到技術轉換及客戶庫存調整的影響，但電子紙筆記本（eNote）出貨卻超越預期，展現亮眼的成長動能，隨客戶彩色產品導入及新舊產品轉換結束，元太對未來營運保持審慎樂觀看法。

此外，元太積極搶攻戶外廣告看板市場，將今年定位為「大尺寸彩色電子紙元年」，象徵元太邁入大尺寸電子紙市場的里程碑。日前元太在西班牙巴塞隆納舉行的歐洲系統整合展（ISE 2025），與多家系統夥伴合作展示採用E Ink Kaleido™ 3 Outdoor技術75吋彩色電子紙看板，也與面板廠展開合作，隨著大尺寸電子紙市場的拓展，將有助於元太未來營收與獲利成長。

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