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鴻海、大立光2月營收創同期新高

2025/03/06 05:30

鴻海2月營收5514億元，月增2.36%、年增56.43%，2月及前2月營收皆創下歷史同期新高表現。（法新社資料照）鴻海2月營收5514億元，月增2.36%、年增56.43%，2月及前2月營收皆創下歷史同期新高表現。（法新社資料照）

〔記者方韋傑、歐宇祥／綜合報導〕蘋概雙王—鴻海（2317）、大立光（3008）昨同步公告2月營收，皆創下歷年同期新高，年增幅度都超過40%以上。

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鴻海營收創雙高 3/14法說會

3/5外幣匯率行情表3/5外幣匯率行情表

鴻海2月營收5514億元，月增2.36%、年增56.43%，累計今年前2月營收為1.09兆元、年增24.63%，2月及前2月營收皆創下歷史同期新高表現。

3/5外資及中資買賣超張數排行3/5外資及中資買賣超張數排行

與今年1月相比，鴻海旗下消費智能、電腦終端產品受惠於農曆春節假期、基期較低，加上客戶新品上市、拉貨動能較大，因此月對月強勁成長；而雲端網路、元件及其他產品則皆因1月客戶拉貨動能較大、基期較高，因此月對月呈現衰退，進一步對比去年2月，4大產品類別年對年都呈現強勁成長。

3/5三大法人進出金額及資券餘額3/5三大法人進出金額及資券餘額

鴻海將於3月14日召開法說會，屆時將由董事長劉揚偉說明最新的年度展望，因此，鴻海管理階層目前僅簡短表示，第1季訂單能見度大約與市場預期相當，也就是季節性表現將優於過去5年平均水準，若相較於去年同期，則為強勁成長。

蘋果新機競出 有利大立光

光學鏡頭龍頭廠大立光2月營收為47.35億元，月減4%、年增40%；前2月累計營收96.82億元，年增23%。因首季為產業與消費電子傳統淡季，大立光表示，預期3月拉貨動能將與2月相當。

大立光董事長林恩平日前表示，手機朝薄型、摺疊式手機邁進，壓縮鏡頭高度、使生產難度提升，各品牌也競相推AI手機，大立光3種機型都有與客戶洽談，不過他並未釋出需求量展望；此外，大立光也切入人型機器人供應鏈、送樣複數客戶，會持續掌握新商機。

法人認為，蘋果（Apple）今年仍將推出多款新機，加上鏡頭升級明確、中國市場銷量有望提升，將帶動鏡頭需求成長，今年的iPhone 17前鏡頭、長焦鏡頭畫素都將提升，皆有利於大立光。

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