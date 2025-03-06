央行拋匯阻貶 2月外匯存底微增

央行昨公布我國二月外匯存底餘額五七七五．八四億美元、連二升；央行解釋，農曆春節後開盤匯市變動大，央行進場拋匯阻貶與當月孳息大致抵銷，因此外匯存底僅微幅增加。（示意圖，中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨日公布我國二月外匯存底餘額五七七五．八四億美元、連二升，月增○．○一億美元；央行解釋，農曆春節後開盤匯市變動大，央行進場拋匯阻貶與當月孳息大致抵銷，因此外匯存底僅微幅增加。在主要國家中，我國外匯存底穩居全球第四大，僅次於中國、日本與瑞士。

央行外匯局長蔡烱民表示，外匯存底增減受到匯率、外匯存底投資收益與央行調節三大因素影響。其中，美元指數在二月底小幅回落，匯率因素影響不大；而二月本是外匯存底孳息大月，對外匯存底有正貢獻，但因新台幣匯價在農曆春節長假後補跌，且美國總統川普關稅政策導致股匯市波動劇烈，央行進場調節，一來一往，二月外匯存底大致與一月相當。

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另二月外資本金淨匯入約三十八億美元，但外資賣超台股約新台幣一五○○億元，扣除股利、盈餘匯出，央行統計，外資二月淨匯出約五十億美元。

近期美國公布的經濟數據疲軟，市場擔憂川普掀起關稅戰是否引發通膨再起，並使美國陷入輸入性通膨危機？蔡烱民說，截至目前美國通膨走勢仍在走緩，從美國公債殖利率走勢來看，隱憂有限；且聯準會本來就不認為今年通膨率會很快降至二％，「除非通膨回到三％以上」，聯準會才會改變降息路徑。

台積重金投資美國衝擊匯市？央行舉3理由估影響不大

另台積電將砸下千億美元擴大對美投資引發關注，大筆資金匯出是否可能衝擊匯市？蔡烱民舉三大理由認為影響不大。

他指出，台積電可循前例在當地發行美債籌資；台積電赴美投資減少進口機器設備，增加台灣機械廠出口到美國的收入；此外，台積電每年營收成長百億美元，用來投資恰好抵銷結售台幣需求，也不會減少資金匯入，且投資分好幾年進行也不是一、二年完成，對匯市不會有影響。

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