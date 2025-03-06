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不惜毀諾 川普籲國會中止晶片法案

2025/03/06 05:30

美國總統川普四日在國會聯席會議發表演說，呼籲兩黨中止規模520億美元的「晶片法案」；川普的言論引發業界擔憂，美國可能會毀諾，甚至收回已撥付給上述企業的資金。（美聯社）美國總統川普四日在國會聯席會議發表演說，呼籲兩黨中止規模520億美元的「晶片法案」；川普的言論引發業界擔憂，美國可能會毀諾，甚至收回已撥付給上述企業的資金。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普（見圖，美聯社）四日在國會聯席會議發表演說，呼籲兩黨中止規模五二○億美元的「晶片法案」，該法案補貼台積電與英特爾等企業在美國生產半導體，並已帶動逾四千億美元的投資；川普的言論引發業界擔憂，美國可能會毀諾，甚至收回已撥付給上述企業的資金。

川普表示，「你們（通過）的晶片法案是很糟糕的政策」，並懇求眾議院議長強生廢除該法案，用剩餘的資金來償還國債或其他有意義的用途。

川普的發言在不到三年前通過「晶片法案」的國會贏得了掌聲，兼任聯邦參議院議長的副總統范斯也起身鼓掌，表達對廢除該法案的支持；范斯出身的俄亥俄州獲受益於該法案的英特爾大力投資。

不過，由於兩黨議員都宣稱「晶片法案」對美國國家和經濟安全至關重要，川普可能很難獲得國會支持來廢除該法案。

「晶片法案」是美國近幾十年來最重要的產業政策之一，美國政府透過該法撥出三九○億美元的補貼，加上貸款和二十五％的減稅，以振興美國半導體製造業；並撥出一一○億美元用於晶片研發，目的是減少對亞洲電子元件的依賴。

英特爾獲補助最多

包括台積電、三星電子、英特爾和美光科技等都是「晶片法案」的受益公司，這些公司與美國商務部達成具有法律效益的協議，分別獲承諾補貼六十六億美元、四十七．四五億美元、七十八．六億美元和六十一億美元，並已宣布或開始在美國興建半導體製造設施。

川普支持提振國內晶片製造的總體目標，卻一直嘲笑這項他認為浪費政府資金的計畫，並認為關稅可達同樣效果，同時還能充實國庫。

川普四日將台積電決定在美國加碼投資一千億美元歸功於關稅威脅；台積電先前已承諾投資六五○億美元，川普強調，「我們不會給他們錢，對他們來說，重要的是他們不想支付關稅」。

台積電在拜登政府卸任前已獲十五億美元補貼。川普並未具體說明他是否會試圖收回已經撥付的資金、違背政府已經承諾的剩餘激勵措施，或者根本不為台積電的最新投資提供額外支持；美國商務部長盧特尼克四日則表示，台積電新宣布的投資項目將不會獲得聯邦資金。

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