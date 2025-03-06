晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台積電加碼投資化解美關稅 中經院︰最該擔心是三星

2025/03/06 05:30

台積電宣布要在美國投資千億美元，中經院院長連賢明說，接下來要擔心的是三星，越後面談判，要加碼的金額恐怕只會更多。（資料照）台積電宣布要在美國投資千億美元，中經院院長連賢明說，接下來要擔心的是三星，越後面談判，要加碼的金額恐怕只會更多。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕中經院昨發布製造業採購經理人指數（PMI），二月經季節調整之PMI大幅上升五．三個百分點至五十四％。中經院院長連賢明表示，可能和關稅戰前廠商提前拉貨有關；至於台積電宣布要在美國加碼投資千億美元，接下來要擔心的是韓國三星，越後面談判，要加碼的金額恐怕只會更多。

關稅戰前提前拉貨 2月PMI升至54％

PMI以五十％做為榮枯線，指數高於五十％代表景氣擴張，反之則代表緊縮；五項組成指標中，經季調之新增訂單、生產轉為擴張，人力僱用也呈現擴張，供應商交貨時間上升，存貨轉為擴張。

連賢明指出，PMI大幅上升主要來自新增訂單和生產指標，推測恰逢美國總統川普上任，有些廠商擔心被課徵關稅，因此提前拉貨；此外，中國景氣也有反轉的跡象，先前中國政府推出滿多利多政策，可能慢慢有些效果浮現。

關於台積電宣布加碼在美投資，連賢明強調，川普不是一個會把所有的行政流程做好再來宣布的人，所以大家都是見招拆招，「早談總比晚談好，越後面談要加碼的越多，因此現在真正擔心的應該是三星，要給川普多大的籌碼。」

他解釋，美國先前公布的對等關稅中，第一層目標是中國、印度，第二層則是台灣和越南，也就是台灣一直被美國盯著；台積電早點談完以示誠意，下一個可能就是三星，越後面談的可能必須超越前面的紀錄，才能讓川普滿意。

中研院經濟所研究員簡錦漢分析，未來晶片生產地移轉到美國，會使得產品售價上升，需求可能進一步下降，有些廠商的毛利也會因此被侵蝕，是未來的隱憂。

不過川普二．○新政也有些產業會受惠，例如軍事工業，歐洲認為美國不是可靠的夥伴，因此他們會自立自強、增加國防的GDP（國內生產毛額）占比，台灣也有相關討論，軍事工業可望興旺。

非製造業部分則與PMI呈現兩樣情，二月未季調之台灣非製造業NMI續跌五．八個百分點至四十九．二％，為二○二二年七月以來首次呈現緊縮。連賢明表示，台灣人不是不消費，而是沒有在國內消費，都到國外旅遊，春節期間的旅宿餐飲業並沒有預期得好，導致旺季不旺。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財