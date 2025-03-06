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高雄P4、P5廠環評通過 台積電︰在台投資計畫不變

2025/03/06 05:30

台積電高雄楠梓P1廠已掛上tsmc招牌。P4、P5廠計畫昨通過環評審查。（記者李惠洲攝）台積電高雄楠梓P1廠已掛上tsmc招牌。P4、P5廠計畫昨通過環評審查。（記者李惠洲攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台積電擴建高雄第四、五廠計畫，昨日通過環評審查。台積電承諾會與政府合作，致力改善區域空污、環境，高雄五個廠預計二○二八年第一季全面營運。針對市場謠傳台積電恐縮減高雄和嘉義廠區後續的蓋廠規劃，將部分廠區改建在美國亞利桑那；台積電強調，在高雄及其他地區規劃的相關投資仍按計畫進行中。

高雄5個廠 2028年Q1全面營運

環評大會昨日歷經一小時審查，地球公民基金會等團體提四大訴求，要求訂定逐年提高綠電比例規劃，承諾優先採購在地再生能源；強化污染防制設備與管理，提出具體空污減量規劃；要求增設特殊工業區監測站，掌握石化與科技產業複合污染風險；確保生態公園納正式規劃。

環評委員建議整體計畫納入地質安全監測，且就業機會仍以在地為優先，尤其開發案造成地方衝擊，台積電有責任與市府共同承擔，善盡企業社會責任，並加強周邊環境生態景觀融合，提升居住環境。

台積電強調，空污防制將持續導入最先進技術及設備，致力降低污染物排放量，並持續開發廢水處理技術，將導入最先進顆粒型活性碳，用水回收率八成二、工業用水百分百使用再生水，同時納入健康風險評估，特殊性工業區監測站也增設PM二．五自動監測系統。

台積電表示，廠區空污處理不只符合法規標準，會盡最大努力尋求技術創新，解決廠區污染物排放問題，也會與政府合作，致力改善區域空污、環境；政府已規劃廠區附近設有公園綠地，面積達四十八公頃，廠區也會綠化引入生態。

推動在地就業 估增3000工作機會

台積電強調，持續採購再生能源，也接洽在地綠電，部分已送電，將持續接洽以擴大在地綠電供應；推動在地就業是努力目標，可增加三千人就業，現已有工程師返鄉工作，將讓更多年輕人在地就業。

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