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關稅戰增變數 1月製造業景氣轉低迷

2025/03/06 05:30

台灣經濟研究院昨公布一月製造業景氣燈號，雖然人工智慧（AI）需求持續，但春節因素影響，加上傳產需求疲弱，轉為代表低迷的黃藍燈。（中央社資料照）台灣經濟研究院昨公布一月製造業景氣燈號，雖然人工智慧（AI）需求持續，但春節因素影響，加上傳產需求疲弱，轉為代表低迷的黃藍燈。（中央社資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕台灣經濟研究院昨公布一月製造業景氣燈號，雖然人工智慧（AI）需求持續，但春節因素影響，加上傳產需求疲弱，製造業景氣信號值月減三．一一分至十．五七分，轉為代表低迷的黃藍燈。台經院提醒，未來美國進口關稅勢必提高，可能引發全球貿易保護主義再起，加劇全球經濟不確定性。

台經院說明，除了農曆春節假期縮短工作天數，傳產貨品已提前備貨，加上出口需求疲軟等因素，導致外銷訂單及進口年增率由正轉負，連帶使得出口及生產指數年增率明顯縮小，影響需求面及原物料投入面指標。

保護主義再起 加劇經濟不確定

展望未來，台經院表示，美國總統川普提出對所有進口商品實施對等關稅，引爆主要貿易夥伴國憂心，雖然實際措施未明，可預期的是，未來美國進口關稅勢必提高，可能引發全球貿易保護主義再起，加劇全球經濟不確定性。

在中國方面，台經院指出，雖然對美國加徵關稅舉措提出報復性措施，但從美國進口的原油、液化天然氣、煤、排氣量小的乘用車，到最近宣布加徵關稅的雞牛豬肉、黃小玉、水產品、乳製品及水果等農漁牧貨品規模，占中國自美國進口總額比重約二成左右來看，顯示中國仍希望與美國進行後續協商。

不過，台經院表示，美國對來自中國進口品的稅率已加徵二十％，勢必影響中國出口動能，同時間中國兩會召開，兩會決策攸關今年經濟提振方向，尤其是出口承壓下，提振內循環力道可能加大，今年又是開啟十五五規劃的關鍵年度，中國是否能夠點燃動能，帶動新一波需求，也是後續景氣變化的觀察重點。

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