川普關稅若失控 美恐陷停滯性通膨

華爾街日報報導，美國總統川普大幅升高關稅的決定，恐招致物價飆漲、經濟成長疲軟，甚至出現停滯性通膨的「雙頭怪獸」。（法新社資料照）

零售巨頭塔吉特︰蔬果價格最快本週漲價

〔編譯魏國金／綜合報導〕華爾街日報報導，美國總統川普大幅升高關稅的決定，恐招致物價飆漲、經濟成長疲軟，甚至出現停滯性通膨的「雙頭怪獸」；Access／Macro首席經濟學家馬赫迪說，「情況可能很快失控，這不是一九七○年代或八○年代的程度，但有一絲停滯性通膨的跡象」。

美國已對墨西哥、加拿大課徵二十五％關稅，對中國合計加徵二十％關稅。保誠集團首席經濟學家法里斯說，「這將嚴重干擾企業的投資計畫；它們將引發通貨膨脹，因此將衝擊實際家庭收入，如同就業與薪資成長趨緩將導致家庭收入成長放緩一樣」。

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與加墨若達協議 稅率將縮減

商務部長盧特尼克四日受訪說，川普五日可能宣布與加、墨達成協議，至少縮小部分進口關稅稅率。

美國去年超過四十％的進口來自加拿大、墨西哥與中國，而食品將是美國人最容易感受衝擊的品項，因為墨西哥是最大供應國，而加拿大在穀物、肉類與雞肉等的出口居於領先。零售百貨巨頭塔吉特（Target）執行長康奈爾說，川普的關稅迫使該公司最快本週調漲蔬果價格。

消費性電子產品、玩具、家電價格可能也會調漲，美國貿易數據顯示，包括手機、電視、筆電、電玩遊戲機、顯示器及所有驅動元件等電子產品是去年美國從中國進口的主要商品之一；中國也是美國最大家電供應國。

數據顯示，美國銷售的鞋類中，五十六％是中國製造，進口的玩具與體育器材約七十五％來自中國。孩之寶（Hasbro）執行長庫克斯說，如果對中國商品的新關稅繼續實施，該公司將不得不提高一些產品價格。

汽車與汽車零組件也將受關稅影響，因許多汽車與零件都來自北美自由貿易區內的車廠。經濟學家格納爾說，「我認為關稅生效後一到二週內，價格就會發生變化」，汽車生產成本可能上升三五○○至一．二萬美元，整個產業產量與就業機會可能縮減。

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