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川普︰對等關稅4/2上路 點名中韓印度

2025/03/06 05:30

川普揚言，加拿大一旦對美國課徵報復性關稅，美國也將立即加徵同稅率的對等關稅。（法新社資料照）川普揚言，加拿大一旦對美國課徵報復性關稅，美國也將立即加徵同稅率的對等關稅。（法新社資料照）

嗆加國若開徵報復性關稅 將立即加碼同稅率的對等關稅

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普四日在國會聯席會上指出，將於四月二日採取進一步關稅措施，例如對等關稅以及一些非關稅行動，以平衡多年的貿易失衡。對於加拿大因美國開徵關稅宣布反制措施，川普揚言，加國一旦對美國課徵報復性關稅，美國也將立即加徵同稅率的對等關稅。

川普演說指出，「數十年來，其他國家一直對我們課徵關稅，現在輪到我們了」；他點名印度、南韓、歐盟、中國與其他國家對美國產品課徵高關稅。

直指印課100％關稅 不公平

他說，「印度課我們一○○％關稅，這個體系對我們不公平，它不曾公平；四月二日對等關稅開始生效，不管他們課我們什麼稅，我們就課他們稅。如果他們利用非關稅措施，將我們排除在他們市場之外，我們也將以非關稅壁壘，將他們排除在我們市場之外」。

韓對美課徵關稅 高達4倍

他也提到南韓說，「中國對我國產品徵收的平均關稅是我們課徵他們產品的二倍，但南韓的平均關稅是四倍；想想看，四倍之高，而我們在軍事與其他許多方面對南韓提供這麼多的援助，結果卻發生此情形」。

在川普於國會演說數小時前，以芬太尼議題為由，對加拿大與墨西哥課徵二十五％關稅，對中國累積加徵二十％關稅，引發相關國家反擊。

中國外交部揚言，「美方如果別有所圖，執意打關稅戰、貿易戰或別的什麼戰，中方將奉陪到底」，並表示將自本月十日起，對美國一些產品加徵十％至十五％關稅。

加拿大總理杜魯道宣布，將對價值三○○億加元的美國進口產品，包括烈酒、啤酒、咖啡、家電、摩托車等課徵二十五％關稅，如果川普的關稅在二十一天後仍有效，將對另外價值一二五○億加幣產品，包括電動車、飛機、牛肉與豬肉等課徵關稅；墨西哥總統薛恩鮑姆矢言報復，但沒有提出細節。

川普在個人的社群媒體平台回應說，「向『加拿大州長』杜魯道解釋，當他對美國課徵報復性關稅，我們的對等關稅將立即相應增加」。

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