財經青紅燈》財劃法勿淪為意氣之爭

行政院上週通過財劃法修正案及總預算案覆議，圖為行政院長卓榮泰。（資料照）

行政院上週通過財劃法修正案及總預算案覆議，儘管以現今立法院生態，外界認為覆議成功的機會可能不大，但不論財劃法修正案及總預算案，確有不少窒礙難行之處，政院提覆議無可厚非。「川普2.0」來勢洶洶，全球貿易戰一觸即發，台灣面對相當大的挑戰，朝野應齊心對外、不宜內耗，財政部6日將再邀地方政府及學者專家討論財劃法，期盼朝野理性共商解套方案，財劃法修法勿淪為意氣之爭。

財劃法修法卡關25年，期間曾5度送請立法院審議，即使中央承諾地方財源只增不減，但歷經藍綠執政均無法完成修法，就是因為難以達成共識，修法難度可想而知。然而，本屆立委就任不久，在野黨就要求財政部提出財劃法修正草案，且無視財政部與地方政府還在協商過程，就以財政部「以拖待變」為由，於去年底強行通過財劃法修正案。

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然而，今年度各級政府預算均已通過，要求中央大幅調整財源分配，難度可想而知。根據財政部初步試算，財劃法修正案要求中央多釋出統籌稅款3753億元給地方，且以財源最充裕的台北市增加416億元最多、新北市增374億元次之；若以增幅來看，連江縣暴增3.58倍最驚人，新竹縣市、花蓮、金門、台東、宜蘭縣均增2倍以上，但台南、高雄市僅增約5成敬陪末座，水平分配不均惡化，恐擴大城鄉差距。

況且，若加上總預算遭刪減2076億元，今年度中央政府財源將減少近6000億元；在此情況下，在野黨還主張普發現金每人1萬元、所需經費超過2350億元，扣除法定支出後，中央政府還有多少預算可以運用？屆時，國防、社福、公共建設等預算均捉襟見肘，不僅人民福祉受影響，台灣又要如何因應外在變局？當前國際情勢瞬息萬變，台灣不應一直困在預算、財源分配等爭議，朝野應齊心面對挑戰。（鄭琪芳）

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