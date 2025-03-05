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財報股利速報》亞光去年EPS5.79元 配息4元

2025/03/05 05:30

亞光董事長賴以仁（資料照）亞光董事長賴以仁（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學大廠亞光（3019）昨公告去年財報，除營收顯著增溫，毛利率18.6%，稅後淨利16.16億元、年增達108%，每股稅後盈餘（EPS）5.79元。每股並擬配現金股利4元，配發率69%，以昨日收盤價193.5元計算，現金殖利率約2%。

展望後市，亞光指出，車載鏡頭、高階手機鏡頭升級與數位相機需求，將是今年三大主要商機，會持續掌握；董事長賴以仁日前表示，今年數位相機、車載鏡頭出貨都有望持續提升，Metalens布局深化，期望未來能切入AI帶動的光學鏡頭商機，至於機器人產品今年小量出貨，各項新領域未來皆可期。

大同去年EPS6.46元 配息2.95元

〔記者歐宇祥／台北報導〕在資產活化推進下，老牌家電廠大同（2371）彌平特別盈餘公積虧損後，昨公告去年稅後淨利144.77億元，每股稅後盈餘（EPS）6.46元，每股並擬配現金股利2.95元，以昨日收盤價41.9元計算，殖利率約7%；這是大同暌違23年後終於發股利給股東。

大同表示，未來將朝每半年配發股利的目標前進。展望營運，儘管電子代工事業營運仍不振，不過重電領域受惠各國紛紛補強電網韌性、AI需求帶動電力需求，未來成長可期。電力、新能源事業並將持續拓展日本、美國、東南亞、中東等海外市場，強化本業。

東和鋼鐵去年EPS6.13元 配息4元

〔記者林菁樺／台北報導〕東和鋼鐵（2006）去年稅後純益44.8億元，每股稅後盈餘（EPS）6.13元，創歷史次高，每股擬配發現金股利4元，是史上第三高，以昨日收盤價76.1元估算，現金殖利率約5.2%。

東鋼指出，年初受到美國總統川普就任、地緣政治可望減緩等因素，鋼市確實有一點「跌深反彈」跡象，但川普貿易政策充滿不確定性，需等就職百日再評估。

目前東鋼的鋼筋在手訂單量仍有100萬噸以上，能見度到年底，而今年鋼結構訂單也全滿，能見度已至明年上半年。不過，東鋼身為電爐大廠，電價、天然氣價格等仍是今年營運面的挑戰。

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