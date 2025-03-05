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AI助轉型 網通業發展軟體、系統整合

2025/03/05 05:30

台灣多家網通業者前進西班牙參加世界移動通訊展（MWC），展出多項搭配AI相關的5G、邊緣運算產品。（路透）台灣多家網通業者前進西班牙參加世界移動通訊展（MWC），展出多項搭配AI相關的5G、邊緣運算產品。（路透）

前進MWC 展出先進解決方案

〔記者王憶紅／台北報導〕2025年世界移動通訊展（MWC）已在西班牙巴塞隆納登場，網通廠包括神準（3558）、中磊（5388）、啟碁（6285）、合勤控（3704）、友訊（2332）、正文（4906）與智邦（2345）等公司都前進MWC，展出多項先進解決方案。市場人士表示，多家網通廠商在MWC展中多搭配AI相關的5G、邊緣運算產品，預期AI對網通產業帶來的助益，將不僅限於流量提升，而是驅使網通業者將傳統硬體製造，朝向軟體、系統整合發展。

神準在MWC展示包括AI伺服器、AI攝影機、AI PC、雲端解決方案及邊緣運算伺服器等；智邦旗下鈺登科技（Edgecore）則展出面向AI應用的開放網路，電信級高效能存取和聚合路由器，以及高效能的有線和無線園區基礎設施解決方案等；中磊則展出5G FWA（固定無線接取）用戶端設備的創新應用、雲端平台以及智慧解決方案等；而啓碁則在既有的網通產品之外，展出AI輕薄型伺服器與800G企業級交換器。

5G搭配AI綜效 備受矚目

根據凱基投顧研究員姜兆剛觀察，網通廠商這次展出的代表性產品包括O-RAN（開放式虛擬化無線存取網路解決方案）相關的小型基地台與專網類產品，可於產品內部導入AI功能以實現流量管控，或是簡單的網路切片（network slicing）等功能，以及各類加入AI功能的IoT產品，例如IPCam、寬頻及串流產品等。

姜兆剛指出，本次MWC聚焦於如何發揮5G與AI的綜效，AI用於5G領域更多的是提升產品在軟體與整合上附加價值，預期AI對網通帶來的助益，將驅使台灣業者將傳統硬體製造，進一步朝向軟體以及系統整合發展。

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