書劍集》美國製造的未來

●歐陽書劍

政策變動是企業經營的可能風險之一，當設廠的選擇自由被天外飛來的政治力強加限制，經營成本將難以避免地提高；而由此造成較無效率的後果，勢必由經濟體系共同吸收。美國總統川普的「美國製造」政策，雖因台積電在美國再增加千億美元投資而柴薪更豐，後續卻不一定一路暢旺。

過去不少新興國家傾力吸引外資投資設廠，想利用從先進國家而來的資金、技術與管理方式，結合在地便宜的人力、水電、土地資源，從進口替代做到出口導向，以出口做為經濟成長的動力，並跨進已開發國家的行列中。先進國家的企業與新興國家各取所需，前者向外找到更適當、便宜的地點擴增產能，後者則樂於促進就業與經濟成長。

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企業選擇設廠地點有原料、成本及市場等各種考量因素，川普想要在美國重振製造業雄風，並藉投資的增加提振其國內景氣，勢必也要提供企業改變設廠地點的「誘因」。他無法限制消費者「愛用國貨」，但美國是世界最大的消費市場，因此他用扭轉不公平貿易等理由箝制外國生產者，關稅成為他最便利的武器。

川普向選民說明的算法很直接，關稅是「政府所得」，而且對進口商品課稅，可以提高美國製造的競爭力。如果外國企業不想被課關稅，可以到美國設廠，如此就能夠促進美國經濟、提高就業機會。

現實世界中，是買方或賣方市場，端視那方有較強的議價能力，而這又受市場結構左右。若賣家眾多、供過於求，產品沒有特殊性，有壟斷力的大買家較能壓低進貨價格，或選擇品質較好的供應商；而當供應者有限，買家分散，則賣家的力量較強。理論上，能夠穩定地以三、五奈米製程大量製造晶片的僅台積電一家，有足夠的叫牌能力，可是台積電的主要終端客戶都在美國，經營策略也要考慮美國政府。

川普的策略當然不只一次關稅那麼簡單；因此，台積電去了。他針對台積電到美國設廠也講得很清楚，「如果他們在台灣製造再運到美國，可能要面臨二十五％、三十％、甚至五十％，或未來其他任何更高的關稅」。川普喊話，有許多說到做到，關稅還只是手段之一；台積電擴大美國設廠，至少先解決了眼前的問題。

台積電自然需要消化因應為川普政策而新增的支出與產能，可是美國也有自己的問題。美國製造並非丟錢那麼簡單，美國雖大，也不一定能夠容納川普所有招攬的大投資。美國失業率來到低點，服務業價格仍在提高，在關稅及大規模的投資下，不僅通膨壓力將再大增，國內人力、生產資源的調整，並非短期間能夠完成；貿易對手國的報復，也仍存在著不確定性。

當貿易戰愈演愈烈，川普最大的反對聲音，不一定是來自其他國家。資源與利益的重分配，也是傷害的再調整，務實的川普，心中一定很清楚。

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