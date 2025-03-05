川普揮關稅大棒 專家：爭取農產豁免 啟動台美FTA談判

美國總統川普。（法新社）

〔記者楊媛婷／台北報導〕美國總統川普三日在社群媒體發文暗示，可能於四月二日對境外農產品課徵關稅。貿易經濟專家指出，美國雖為我最大農產品出口國，但我國自美進口農產品有高達四倍逆差，建議政府可調降部分美國農產品輸台關稅因應，或爭取農產品豁免，並盡速啟動台美自由貿易協定（FTA）談判。

我自美進口農產品 高達四倍逆差

美國於二○二二年後成我國最大農產品輸出市場，但我國每年自美買進大量大宗穀物（黃豆、小麥與玉米），農業部統計，我國去年出口至美國的農產品產值約八．八七億美元，自美輸入的農產品產值達卅七．九八億美元，貿易逆差逾四倍。

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中華經濟研究院副院長王健全表示，就川普過往採取的措施，加上台美農產貿易存在巨大逆差，台灣農產品是否會被美國鎖定還要觀察，台灣課徵農產品關稅平均約九％，美可能對部分品項調高關稅，建議農業部可考量調降美國部分農產品項輸入關稅，並持續將台灣農產品分散到歐洲等市場。

逢甲大學國貿系教授楊明憲指出，台灣對美國黃豆、玉米的關稅都已降到零，小麥關稅為六．五％，國內為平穩物價，三月底前也將小麥關稅降為零，但因台灣整體含工業產品對美是貿易順差，川普有可能對台灣所有輸美產品提高關稅，但台美農產品為巨大貿易逆差，政府可爭取農產品豁免，或主張台美啟動FTA談判。另我國每年都大量採買美國穀物，建議政府應先對外公布今年預計採購量，爭取更多談判籌碼。

台灣蝴蝶蘭輸美占該品項外銷市場近半，台灣蘭花協會秘書長曾俊弼表示，台灣蝴蝶蘭都是種苗輸美後，再由美國當地廠商接力培育，產業鏈是台美一體，會密切觀察後續變化因應；台灣遠洋鰹鮪圍網輸出業同業公會總幹事朱業麟指出，漁船捕撈鰹鮪後都是到泰國加工製成罐頭輸美，是食品並非農產品，認為影響有限。

農業部國際司表示，美台彼此為重要國際貿易夥伴，會持續掌握發展，持續與美方緊密聯繫，並研擬因應對策。

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