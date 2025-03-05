晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普揮關稅大棒 專家：爭取農產豁免 啟動台美FTA談判

2025/03/05 05:30

美國總統川普。（法新社）美國總統川普。（法新社）

〔記者楊媛婷／台北報導〕美國總統川普三日在社群媒體發文暗示，可能於四月二日對境外農產品課徵關稅。貿易經濟專家指出，美國雖為我最大農產品出口國，但我國自美進口農產品有高達四倍逆差，建議政府可調降部分美國農產品輸台關稅因應，或爭取農產品豁免，並盡速啟動台美自由貿易協定（FTA）談判。

我自美進口農產品 高達四倍逆差

美國於二○二二年後成我國最大農產品輸出市場，但我國每年自美買進大量大宗穀物（黃豆、小麥與玉米），農業部統計，我國去年出口至美國的農產品產值約八．八七億美元，自美輸入的農產品產值達卅七．九八億美元，貿易逆差逾四倍。

中華經濟研究院副院長王健全表示，就川普過往採取的措施，加上台美農產貿易存在巨大逆差，台灣農產品是否會被美國鎖定還要觀察，台灣課徵農產品關稅平均約九％，美可能對部分品項調高關稅，建議農業部可考量調降美國部分農產品項輸入關稅，並持續將台灣農產品分散到歐洲等市場。

逢甲大學國貿系教授楊明憲指出，台灣對美國黃豆、玉米的關稅都已降到零，小麥關稅為六．五％，國內為平穩物價，三月底前也將小麥關稅降為零，但因台灣整體含工業產品對美是貿易順差，川普有可能對台灣所有輸美產品提高關稅，但台美農產品為巨大貿易逆差，政府可爭取農產品豁免，或主張台美啟動FTA談判。另我國每年都大量採買美國穀物，建議政府應先對外公布今年預計採購量，爭取更多談判籌碼。

台灣蝴蝶蘭輸美占該品項外銷市場近半，台灣蘭花協會秘書長曾俊弼表示，台灣蝴蝶蘭都是種苗輸美後，再由美國當地廠商接力培育，產業鏈是台美一體，會密切觀察後續變化因應；台灣遠洋鰹鮪圍網輸出業同業公會總幹事朱業麟指出，漁船捕撈鰹鮪後都是到泰國加工製成罐頭輸美，是食品並非農產品，認為影響有限。

農業部國際司表示，美台彼此為重要國際貿易夥伴，會持續掌握發展，持續與美方緊密聯繫，並研擬因應對策。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財