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反擊川普 加對美開徵25％報復性關稅

2025/03/05 05:30

美國總統川普。（法新社）美國總統川普。（法新社）

墨西哥有「備用計畫」也會做出回應

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普三日表示，由於與加拿大和墨西哥已「無談判空間」，將從四日起對兩國進口商品徵收二十五％關稅。對此，加拿大總理杜魯道表示，將對美國一五五○億加元（一○七五億美元）進口商品加徵二十五％關稅，將分兩階段執行；墨西哥總統薛恩鮑姆則說，會對美國關稅做出回應。

川普早在二月一日簽署行政命令，決定對墨西哥及加拿大進口商品課徵二十五％關稅，原定二月四日生效，但在兩國承諾加強邊境執法，阻止非法移民和毒品芬太尼流入美國後，川普同意延後三十天實施。

川普三日在白宮記者會上指責，非法毒品仍以「極高且無法接受的程度從墨西哥和加拿大流入我們的國家」，與兩個鄰國已無談判空間，稱「一切都準備就緒，關稅將於明天生效」。

杜魯道回應指出，加拿大不會對這個不公正的決定「視若無睹」，四日起將對三○○億加元美國進口商品徵收二十五％關稅，三週內對另一二五○億加元美國進口商品徵收二十五％關稅，包括汽車、貨車和鋼鋁等。

杜魯道表示：「我們的關稅會一直實施到美國取消貿易行動，如果美國沒有停止關稅，我們也將積極和持續與各省及領地討論對美國採取非關稅措施。」安大略省省長福特（Doug Ford）隨後就放話，如果美國對加拿大徵稅，將會「笑著」切斷對美國的電力出口。

美國是加拿大電力的主要客戶，除了德州外，美國各州電網都與加拿大各省互連。安大略省電力出口的三大客戶分別為紐約州、密西根州和明尼蘇達州。

墨盼與美協議 研擬對中增課關稅

薛恩鮑姆表示，針對美國關稅已準備好「備用計畫」，但未說明具體細節；上週墨西哥官員在華府與美國官員會面，並透露正在研究對中國進口商品徵收關稅，希望與美國達成協議，避開二十五％關稅。

墨西哥經濟部在川普確定對該國進口商品徵收關稅前宣布，將對中國和越南進口的疊層鋼發起反傾銷調查；該部也以涉嫌傾銷為由，宣布對中國進口的丁苯合成橡膠徵收臨時關稅。

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