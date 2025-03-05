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協助台積應處 賴總統曾會張忠謀、魏哲家

2025/03/05 05:30

總統賴清德去年上任前曾前往竹科與半導體業者座談，並參訪台積電全球研發中心，由總裁魏哲家親自接待。（資料照，總統府提供）總統賴清德去年上任前曾前往竹科與半導體業者座談，並參訪台積電全球研發中心，由總裁魏哲家親自接待。（資料照，總統府提供）

〔記者陳昀、林欣漢、劉宛琳、林哲遠／台北報導〕台積電將斥資一千億美元擴大在美投資，賴清德總統昨接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥時表示，希望未來在高科技、能源及農產品等領域，擴大對美投資與採購，也期待與美國等民主夥伴，共同致力打造更具韌性、多元化的半導體供應鏈。

總統府並表示，政府事前已充分掌握此案，會做好把關，確保台積電擴大赴美投資同時，將最先進製程留在台灣。

據了解，賴總統日前曾拜訪台積電創辦人張忠謀，並與台積電董事長魏哲家、董事會成員林全等關鍵領袖交換意見、商討對策，對台積電與半導體產業應處提前布局；在台美政府與台積電密切往返溝通過程中，賴總統指示的原則就是國家利益至上，不急躁、謀定而動，找到台美雙方和台積電最有利的因應方案，傾全力協助台積電在先進製程上保持領先，布局全球同時壯大台積電。

行政院長卓榮泰昨於立法院受訪表示，根留台灣、繼續壯大台灣，是政府和產業界共同的立場，這個立場絕不動搖，會持續加強和深化。經濟部長郭智輝在立院答詢時強調，台灣最先進的二奈米和一．六奈米製程明年不會在美生產。

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