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加碼投資美國》會議室最重要的人 魏哲家拚搏多贏

2025/03/05 05:30

白宮記者會上，美國總統川普誇讚台積電董事長魏哲家是「現在會議室裡最重要的男人」。（彭博）白宮記者會上，美國總統川普誇讚台積電董事長魏哲家是「現在會議室裡最重要的男人」。（彭博）

記者洪友芳／特稿

台積電昨宣布擴大對美國投資達一千億美元，不僅拆解川普的晶片關稅難題，也可望免除被迫入股英特爾的泥淖，既可避免技術外流疑慮，對美台關係、客戶、股東與台積電本身，都是可力拚多贏的最優抉擇。

在白宮記者會上，美國總統川普推崇台積電是世界最偉大的公司，也誇讚台積電董事長魏哲家是獨特的傳奇人物，還禮遇魏哲家較美國商務部長盧特尼克先致詞，「因為他是現在會議室裡最重要的男人」。

在地緣政治風險、川普高舉「讓美國再次偉大」大旗，且積極推動美國製造等有限選項下，台積電首度將部分研發、生產製造到先進封裝，搬到美國就近服務客戶，在地供應AI晶片，或許非完美選擇、至少是最優抉擇。

川普不僅數度點名台灣搶走美國的晶片生意，除揚言要課徵晶片關稅，也盛傳希望台積電合資入股英特爾。美國占台積電營收比重超過六成，前十大客戶幾乎都是美國公司，川普若真對晶片課徵高關稅，以台積電先進製程獨霸地位來看，成本勢必轉嫁客戶，蘋果等終端產品只會更貴。

在業界看來，台積電重視合作夥伴關係，擴大投資無異是幫客戶解決高關稅難題，且台灣仍是全球研發大本營，美國研發團隊中心主要是技術服務客戶；而擴大投資可望免除援助英特爾的壓力，讓投資市場鬆口氣。但美國製造成本高、人力與供應鏈短缺等，都阻礙了美國製造，川普政府是否也該對等展現些誠意。

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